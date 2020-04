L'Argentina recomana la masturbació i el sexe online per a la quarantena

Sexe en solitari o virtual. Són dues de les últimes recomanacions del govern de l'Argentina durant la situació d'emergència del coronavirus per evitar la propagació de la infecció. Dilluns començarà en aquest país la tornada a la normalitat per les províncies on no s'ha detectat la transmissió comunitària.

En la compareixença diària que el ministeri de Salut fa per explicar com evoluciona l'epidèmia a l'Argentina, acostuma a donar la paraula a un expert sobre una qüestió concreta i, en aquesta ocasió, ha sigut el torn de l'infectòleg José Barletta, que ha assegurat que en les consultes es reben moltes preguntes sobre com mantenir sexe segur.

"Cal entendre que, de moment, el millor és evitar conèixer persones noves en persona", ha afirmat Barletta, subsecretari d'Estratègies Sanitàries del govern d'Alberto Fernández, que ha afirmat que encara hi ha poca informació de si el covid-19 es transmet per les secrecions vaginals, el semen o el recte, però sí que ho fa fàcilment per la saliva i els petons i, segurament, en pràctiques de sexe anal i oral.

L'Argentina està en confinament obligatori des del 20 de març, i Barlett ha recordat que el distanciament físic continua sent la gran barrera per frenar el coronavirus i ha instat a deixar per a una altra ocasió si la parella amb qui es conviu presenta símptomes, com febre o tos.

Per als que viuen sols, l'expert ha apuntat que hi ha altres opcions per conèixer o trobar noves parelles, però sempre que no arribi a ser una relació vis-a-vis. "Les vídeotrucades, el sexe virtual i el sexting [enviament de missatges i imatges pornogràfics pel mòbil] són molt bones alternatives", ha recalcat. N'hi ha més d'analògiques, com la masturbació o l'ús de joguines sexuals, però ha advertit que en aquestes pràctiques "és més important que mai el rentat de mans després de les relacions sexuals", fins i tot encara que no hi hagi hagut contacte físic amb ningú més.

Les recomanacions de Barlett han tingut tant de ressò a les xarxes i la societat argentina que el mateix president Fernández ha sigut interpel·lat en una entrevista posterior a Radio 10. "Si ho diu el ministeri de Salut, facin-li cas", ha dit en mig d'un somriure incòmode. "No em facis opinar sobre això", li ha pregat al periodista.

Quarantena fins al 26

A l'Argentina el brot avança i, segons les últimes dades oficials, s'han diagnosticat 2.758 positius i 129 morts, però ho està fent de manera molt desigual. El govern de Fernández ha ampliat el confinament fins com a mínim el diumenge 26 d'abril, però a partir de dilluns comença un procés de desconfinament en funció de la realitat de cada província de l'enorme país. En les províncies on no hi ha transmissió comunitària o directament no s'hi ha detectat cap contagi, es reprendrà l'activitat econòmica, ha explicat Santiago Cafiero, cap del gabinet de presidència.

Buenos Aires i la seva àrea metropolitana són el gran focus de coronavirus, que també ha arribat a la recòndita regió de Terra del Foc.