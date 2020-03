L'Argentina torna a debatre la legalització de l'avortament dos anys després del fracàs al Senat

El president de l'Argentina, Alberto Fernández, ha anunciat que en els pròxims dies portarà al Parlament un projecte de llei per legalitzar l'avortament al país, que és una demanda des de fa anys dels col·lectius de dones, però que genera una profunda divisió al país. Fernández ha fet aquest anunci durant el seu discurs d'inauguració de l'any legislatiu, en què també ha apuntat una reforma de la justícia federal per descentralitzar els jutjats.

"L'avortament és un fet. Un estat present ha de protegir els ciutadans en general i les dones en particular. Presentaré en els pròxims deu dies un projecte que legalitzi l'avortament en un temps inicial de l'embaràs", han estat les paraules exactes del president peronista, que també ha qüestionat l'efectivitat de la llei vigent. En l'actualitat encara està vigent la llei del 1921, que penalitza l'avortament en la majoria dels casos.

Fernández ha fet l'anunci acompanyat de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha escenificat d'aquesta manera el seu suport a la iniciativa, tot i que ella no va impulsar la legalització de l'avortament durant els vuit anys que va encapçalar el govern. Davant de la seu del Congrés Nacional, al centre de Buenos Aires, s'hi ha congregat una gran multitud, que ha rebut amb una ovació i gestos d'emoció les paraules del president.

La nova proposta és el segon intent en menys de dos anys de permetre la interrupció de l'embaràs fins a la 14a setmana de gestació, i amplica així els actuals supòsits en què l'avortament està despenalitzat: violació o perill de la vida i la salut de la mare i del fetus. En el debat i votació del 2018 la llei va passar el tràmit del Congrés còmodament però va topar amb la majoria conservadora del Senat, i la norma no va prosperar enmig de massives mobilitzacions a favor i en contra de la legalització.

El govern de Fernández no ha donat detalls de la lletra del seu projecte, elaborat per especialistes i tècnics de gènere i salut i un reduït cercle de càrrecs de confiança del president. Així, queda pendent saber si la llei permetrà l'objecció de consciència als professionals i els centres privats per poder negar-se a practicar els avortaments, de la mateixa manera que tampoc no s'ha informat en quins supòsits serà legal la interrupció voluntària i els terminis autoritzats.

La diferència entre la iniciativa del 2018 i l'actual és que en aquesta ocasió és el president del país el que presenta el projecte, mentre que fa dos anys el conservador Mauricio Macri havia "habilitat" el debat de la iniciativa, liderada per la Campanya per l'Avortament Legal, Segur i Gratuït, coneguda per l'ús del mocador de color verd.

En qualsevol cas, l'obstacle de la majoria conservadora al Senat es manté com fa dos anys, així que es podria repetir l'escenari que el Congrés donés la llum verda al projecte i la cambra alta tornés a aturar-lo i evitar així que l'Argentina sigui el primer país de l'Amèrica Llatina a donar el dret a les dones a decidir sobre el seu cos.

En l'arrencada de l'any legislatiu, Fernández també ha avançat la implementació d'un "pla dels mil dies", que garantirà l'assistència a les dones de baixos recursos, des de l'inici de l'embaràs fins als dos anys de vida de la criatura. L'Església catòlica argentina, que rebutja la legalització de l'avortament, ha convocat una missa en favor de "la protecció de la vida humana des de la concepció" per al diumenge 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, a la basílica de Nuestra Señora de Luján.