Primer detingut per la mort d'una noia pel tabú de la regla al Nepal

Parbathi Budha tenia 21 anys i vivia en un poble remot del districte d'Achham, a l'oest del Nepal. A principis de desembre la van trobar morta en una mena d'estable precari on portava dies tancada i aïllada de la seva família perquè tenia la regla. La principal hipòtesi és que va fer una petita foguera per resistir el fred de la nit i va morir per inhalació de fum. Feia només un any i mig que s'havia casat i havia anat a viure a la casa familiar del seu marit. Ell estava treballant a l'Índia i va ser el seu cunyat qui la va obligar a abandonar el domicili familiar mentre tingués la menstruació.

Cada hivern, a les muntanyes cobertes de neu del Nepal, dones joves com Parbati Budha continuen perdent la vida a causa d'una superstició mortal, cruel i masclista. Aquí la tradició dicta que qualsevol dona que estigui en procés de menstruació no pot dormir a casa seva, a la casa familiar, sinó que ha de passar la nit en un estable precari, independentment del fred que hi faci o els perills que comporti. Des de temps immemorials es creu que executar aquest ritual protegeix la puresa del poble i l'allunya de la mala sort. No complir-lo, creuen, desencadena conseqüències devastadores.

Aquest cas, però, ha establert un precedent: malgrat que fa anys que aquesta pràctica havia sortit a la llum, és el primer cop que un home, en aquest cas el cunyat de la jove, ha sigut detingut per la mort d'una jove víctima d'aquest ritual. El cas també ha servit per desencadenar un debat nacional sobre els drets de les dones, la tradició, la llei i el càstig en una societat àmpliament conservadora.

L'empresonament de l'home, de fet, respon al compliment d'una llei que va entrar en vigor l'any passat i que castiga els membres de la família que expulsin les dones de casa seva quan tinguin la menstruació. Malgrat això, i com evidencia aquest cas, molts nepalesos –especialment els de les zones rurals– ho continuen fent.

No és estrany, doncs, que molts habitants de la zona on va morir aquesta noia hagin expressat el seu malestar per l'empresonament del cunyat. "La policia només està tirant sal a la ferida", ha dit Krishna Budha, cap del poblat on va morir la noia. "Ella va marxar a la cabana per decisió pròpia, perquè així ho dicta la nostra cultura", ha afegit.

Tot i declaracions d'aquest tipus, sembla que són més els nepalesos a qui aquesta mort els ha impactat i han manifestat la seva indignació davant la tradició. Un diari del Nepal fis i tot ha ha sentenciat la pràctica, anomenada chhaupadi, i l'ha qualificat de "vergonya nacional".

