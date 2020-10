L'assassí de la periodista sueca en un submarí intenta fugar-se de la presó

L'assassí del submarí, que es va fer tristament famós per haver esquarterat la periodista sueca Kim Wall quan va anar a entrevistar-lo al seu submarí, ha intentat fugar-se de la presó i per molt poc que no ho aconsegueix. De fet, l'home havia aconseguit sortir del centre, però uns agents l'han detingut a poca distància.

La policia ha informat que havia interceptat un presoner a prop del centre penitenciari Herstedvester, a l'oest de Copenhaguen, i una mica més tard ha confirmat que es tractava de Peter Madsen, l'home que va ser condemnat a cadena perpètua el 2018 per l'assassinat a sang freda de Wall, a qui es va donar per desapareguda durant dies després d'anar a una cita amb Madsen per entrevistar-lo sobre el Nautilus UC3, un submarí que ell havia inventat. El cos esquarterat de la dona va aparèixer en una platja 11 dies després d'aquella fatídica entrevista.

Ràpidament han sortit a la llum imatges d'alguns agents de policia envoltant Madsen, que apareix assegut a terra amb l'esquena contra un mur amb el que sembla un ampli cinturó al voltant de la cintura. Mitjans danesos, de fet, asseguren que l'home hauria avisat els policies que portava un cinturó d'explosius.

La policia, de fet, ha portat fins a la zona un robot especialitzat per desactivar explosius. Però finalment Madsen ha pogut ser detingut i s'ha posat sota custòdia policial, sense que de moment hagin transcendit més detalls.

El macabre assassinat de la periodista, una freelance que havia cobert informacions a Corea del Nord, Uganda i altres indrets, va donar la volta al mon. L'home al principi negava haver-la matat fins que va dir que ho havia fet per accident. Finalment, va acabar confessant que en realitat l'havia agredida sexualment, l'havia torturat i l'havia matat per llançar-la després al mar.