El 2020 van ser assassinats 50 periodistes al món, el 68% en països en pau

Aquest 2020, l’any de la pandèmia en què el confinament estricte va dificultar la tasca dels periodistes arreu del món durant moltes setmanes, la investigació anual de Reporters Sense Fronteres (RSF) ha recomptat 50 periodistes assassinats, una xifra similar als 53 de l’any anterior. El que més destaca l’informe, però, és que més de dos terços d’aquests assassinats, el 68%, no es van produir en entorns de conflicte armat, sinó en països en pau.

Mèxic, amb fins a 8 morts, continua sent el més perillós, però també ho són l’Índia (4), el Pakistan (4), les Filipines (3) i Hondures (3). Les xifres globals han baixat des dels 147 periodistes assassinats del 2012, l’any que RSF va registrar més casos, però si el 2016, per exemple, el 58% dels informadors morts es van registrar en països en guerra, aquest any això només ha sigut en el 32% dels casos.

Des del 2018 es repeteix el patró –de més morts a països en pau–, però aquest any ha sigut més acusat que mai. Amb tot, en països en guerra com l'Iraq van matar 6 periodistes i a l’Afganistan 5, i són els que segueixen Mèxic en el rànquing de països més mortífers per a la premsa.

Una de les principals novetats del 2020, segons RSF, és que fins a 7 periodistes van ser assassinats mentre cobrien protestes, sobretot a l’Iraq, però també a Nigèria i a Colòmbia. Amb tot, les cobertures més perilloses segueixen sent les investigacions periodístiques sobre corrupció i malversació de fons públics (10 assassinats). Quatre informadors van ser morts per investigar la màfia.

El 84% dels periodistes morts el 2020 van ser assenyalats i eliminats deliberadament (63% el 2019). I alguns dels crims van ser especialment brutals, com el del periodista d’ El Mundo a Mèxic Julio Valdivia Rodríguez, que va ser decapitat; el director del mitjà digital Punto x Punto Noticias, que va ser esquarterat a Acapulco; o el periodista indi Rakesh Singh, del diari Rashtriya Swaroop, que va ser ruixat amb gel hidroalcohòlic i cremat viu.