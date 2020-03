Trump ha estat en contacte amb una persona que ha donat positiu per coronavirus

Fabio Wajngarten, cap de premsa del president brasiler, que va estar en contacte amb Donald Trump dissabte passat a Miami, ha donat positiu per coronavirus. El president brasiler, Jair Bolsonaro, sí que s'ha sotmès a la prova diagnòstica, a diferència del nord-americà, que manté el seu posicionament de no donar importància al brot malgrat la declaració de pandèmia de l'Organització Mundial de la Salut i que les xifres d'afectats als Estats Units creixin cada dia. "Diguem-ho així: no m'amoïna", ha dit Trump als periodistes mentre es reunia amb el primer ministre irlandès, Leo Varadkar, al Despatx Oval de la Casa Blanca.

L'assessor de Bolsonaro va començar a tenir símptomes de grip dimecres i el personal sanitari li va fer una anàlisi, que ha donat positiu. Ara, segons recull el diari O Estado de São Paulo, se li farà una altra prova per confirmar el resultat.

Wajngarten va formar part de la comitiva presidencial durant el viatge a Florida del mandatari el cap de setmana passat. En les imatges de la visita, es pot veure l'assessor de Bolsonaro al costat de Trump, en una fotografia en què també apareix el vicepresident nord-americà, Mike Pence. No obstant això, la Casa Blanca ha afirmat que ni Trump ni Pence "gairebé no van interactuar amb l'individu que ha donat positiu i no cal que es facin la prova en aquest moment".

Segons l'últim balanç del ministeri de Salut del Brasil, ja hi ha 60 casos confirmats al país, vuit més que dimecres. La meitat dels positius són importats, segons les autoritats sanitàries.