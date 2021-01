Un doble atemptat suïcida provoca una massacre en un mercat de Bagdad

Dos terroristes suïcides han mort almenys 32 persones i han deixat 110 ferits en un doble atemptat en un popular mercat de roba de segona mà proper a la plaça Al Tayaran de Bagdad. Es tracta del primer atac que pateix el centre de la capital iraquiana des de maig de 2019 i ha disparat totes les alarmes sobre el retorn a la violència que va martiritzar el país des de la invasió nord-americana de 2003 i després amb el sorgiment de l'Estat Islàmic, que va ser derrotat territorialment a l'Iraq i a Síria el 2019.

Segons han explicat fonts del ministeri de l'Interior, el primer terrorista ha atret al gent al seu voltant fent veure que es trobava malament i ha detonat la primera bomba. El segon s'ha fet esclatar quan la gent estava intentat ajudar els ferits de la primera detonació. Els ferits han estat traslladats a diferents hospitals de la ciutat, que estan desbordats pels malalts de covid-19.

Fins ara ningú s'ha atribuït l'autoria de l'atac, però du la marca del Daeix (acrònim àrab de l'Estat Islàmic), que es va atomitzar en diverses ciutats i pobles del país per la pressió militar nord-americana i de les milícies kurdes però que fa temps que intenta recomposar-se a les zones desèrtiques frontereres amb Síria. Malgrat la seva desfeta, els experts en antiterrorisme han alertat del perill d'atacs puntuals però devastadors. Des del 2017 que el Daeix no podia penetrar a la zona de seguretat del centre de la capital. "Segons la nostra experiència amb atacs terroristes és gairebé segur que això ho ha fet Daeix, cosa que suposa un greu avenç en la capacitat d'aquests grups per atemptar a la capital", ha dit al portal Middle East Eye un representant de l'Alta Comissió per als Drets Humans de l'Iraq. ·El que ha passat avui demostra clarament la febles dels serveis de seguretat".

Daeix va arribar a controlar un terç del territori de Síria i de l'Iraq i després va quedar reduït a cèl·lules clandestines que operen en el desert que comparteixen tots dos països. Però en els últimes setmanes s'ha fet més present: el mes passat van matar 28 soldats en un atac a la província siriana de Deir el Zor.

L'atac arriba en un moment de crisi política a l'Iraq, després de l'onada de protestes de 2019 contra la corrupció sistèmica i el sectarisme. El primer ministre, Mustafa al-Kadhimi, elegit per donar sortida al malestar dels manifestants, ha endarrerit les eleccions legislatives previstes pel juny fins a l'octubre. Kadhimi, que és un exoficial d'intel·ligència que va guanyar prestigi amb la lluita contra Daeix i té bones relacions amb Washington, s'enfronta al rebuig dels partits i les milícies lligades a l'Iran. Ara la capacitat de les forces de seguretat per afrontar l'amenaça terrorista està qüestionada.