Els metges russos autoritzen el trasllat de Navalni a Alemanya per al seu tractament

Els metges russos que atenen el líder opositor rus Aleksei Navalni en un hospital de Sibèria han autoritzat finalment el seu trasllat a Alemanya per al seu tractament, a petició de la família i després que inicialment s’hi oposessin categòricament. Un grup de facultatius alemanys han viatjat en un avió medicalitzat aquest divendres fins a Omsk, la ciutat siberiana on Navalni està ingressat, amb l’objectiu de traslladar-lo a l’hospital universitari La Charité, a Berlín. El líder opositor està en estat greu des de dijous, després que suposadament fos enverinat. Els metges alemanys l’han examinat i han arribat a la conclusió que el polític està "en condicions" de fer el viatge. Immediatament després, els facultatius russos han rectificat i han corroborat que, efectivament, Navalni està estable i que, per tant, pot ser traslladat fora del país.

Navalni es va trobar malament de cop quan viatjava en un vol que es dirigia a Moscou i que va haver de fer un aterratge d'emergència a causa del greu estat del polític, que fins i tot va perdre el coneixement. La portaveu del líder opositor, Kira Iarmish, ja va denunciar aleshores a Twitter que Navalni havia estat enverinat al beure's un te a l'aeroport d’Omsk mentre esperava embarcar a l'avió. Des del primer moment Iarmish també va dir que la família del polític pretenia traslladar-lo a l'estranger per al seu tractament, però que els metges de l'hospital de Sibèria que l'estaven atenent s’hi negaven.



Les autoritats sanitàries de Sibèria també van informar llavors que un grup de metges de les institucions més prestigioses de Moscou tenien previst viatjar a Omsk per tractar Navalni. Malgrat això, la família del polític va insistir que volia que fos traslladat a l'estranger. Aquest divendres al matí el subdirector mèdic de l'Hospital d’Omsk, Anatoli Kalinitxenko, ha fet unes declaracions que han fet vessar el got de la paciència de la família: ha assegurat que no s'havia detectat cap resta de verí a les anàlisis de sang i d’orina fetes al polític. Amb tot, no ha donat cap explicació per justificar per què un home de 44 anys en bon estat de salut havia caigut fulminat el dia anterior de cop i volta i sense raó aparent. Simplement s'ha limitar a afirmar que podria haver patit un "trastorn del metabolisme de carbohidrats". "Els metges i les autoritats estan atemptant contra la vida de Navalni al rebutjar el seu trasllat", ha denunciat aleshores la portaveu del polític.



A petició de la família de Navalni, el productor de cinema Jaka Bizilj, que resideix a Berlín, ha enviat un avió medicalitzat a Omsk per traslladar el líder opositor rus a Alemanya. L'avió ha arribat a Sibèria aquest divendres al matí. "He advertit la tripulació que no tornarem [a Alemanya] sense Navalni", ha dit Bizilj, que ha argumentat que es tracta d'una acció humanitària per salvar la vida d’una persona que està en perill. El 2018 Bizilj –la fundació del qual, Cinema per la Pau, ha contribuït a produir un documental sobre el grup musical rus Pussy Riot– ja va organitzar el trasllat a Berlín d’un integrant d’aquesta banda de música, Piotr Verzílov, després que denunciés que havia estat enverinat. Segons el productor de cinema, la seva única preocupació és que Navalni pugui aguantar un vol de cinc hores fins a Berlín. La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, també es van oferir dijous a ajudar Navalni amb assistència mèdica i fins i tot proporcionant-li asil.



La metge personal de Navalni, Anastàssia Vasilieva, no ha estat autoritzada per l'Hospital d'Omsk a veure els exàmens mèdics que han fet al polític ni tampoc a entrar a la unitat de cures intensives on està ingressat. Així mateix, inicialment també es va impedir que la seva dona el veiés. Tot això ha fet créixer les especulacions sobre la possibilitat que les autoritats russes estiguin retardant el trasllat de Navalni a Alemanya per evitar el seu tractament i impedir que metges estrangers puguin identificar la substància amb la qual hauria estat enverinat.

El director de la Fundació Anticorrupció, fundada per Navalni, va explicar dijous que la policia l'havia informat que el verí que el líder opositor hauria ingerit era tan perillós que fins i tot podia afectar les persones que tinguessin contacte amb ell o que estiguessin al seu voltant. No obstant això, la policia va evitar precisar quin tipus de verí era amb l'argument que es tracta d'una "investigació confidencial". Aquest és el terme que s'utilitza a Rússia quan les autoritats volen amagar alguna informació.

Navalni s'ha convertit en un dels grans flagells del Kremlin amb les seves campanyes de denúncia de la corrupció existent entre els alts càrrecs del país i en l'entorn del president rus, Vladímir Putin.