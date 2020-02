El nombre de contagis es redueix en el segon dia dels nous criteris de diagnòstic

L'endemà de l'aplicació del nou criteri de diagnòstic s'ha registrat un descens en el nombre de morts i noves infeccions, després que el recompte d'ahir dijous disparés a xifres rècord el balanç del brot de coronavirus a la Xina. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 116 noves morts i 4.823 positius, unes xifres sensiblement inferiors a les del dia anterior, amb 240 morts i 15.000 nous casos.

Segons les dades facilitades per la comissió a la seva pàgina web, fins a la mitjanit de dijous el nombre de casos detectats puja a 63.581 en tot el brot, de les quals n'han mort 1.426 a la província de Hubei, on es va originar el coronaviurs, batejat científicament com a Covid-19. En total, s'han detectat 447 casos positius en 24 països.

En una roda de premsa, el viceministre de la Comissió Nacional de Salut de la Xina, Zeng Yixin, ha afirmat que són 1.716 els treballadors sanitaris que s'han encomanat del coronavirus, dels quals sis han mort. El responsable ha admès que la xifra tendeix a augmentar perquè els professionals no disposen de prou equips de protecció, com les màscares facials, a l'hora de tractar els pacients.

Una ciutat fantasma

L'impacte del coronavirus està sent molt fort per a l'economia i la vida de la ciutadania del gegant xinès, malgrat que la immensa majoria de positius es concentren a la ciutat de Wuhan i la seva regió. Però els efectes de la por i la psicosi han arribat també a la capital, Pequín, on els bulliciosos restaurants són aquests dies establiments pràcticament buits.

Wang Chuanchao va tancar el seu restaurant al centre de la ciutat fa tres setmanes però per intentar reduir les pèrdues econòmiques que això li suposa ha decidit vendre els ingredients que havia comprat per preparar els menús a peu de carrer. A la nevera hi tenia fruita i verdura per valors d'uns 300.000 iuans (44.000 euros al canvi) que ara despatxa al carrer per treure diners per intentar pagar el lloguer i els sous dels seus treballadors.

El cas de Wang és el de molts petits empresaris, que s'han vist obligats a convertir-se en eventuals venedors en parades improvisades, ja que no hi ha clientela per als seus establiments. "Havíem comprat menjar per valor de 500.000 iuans en previsió per al negoci de l'Any Nou, però ara les hortalisses fresques han començat a fer-se malbé", lamenta el Liu, un jove que treballa al restaurant The Cheng del centre de Pequín. "Ahir ho vam haver de llençar tot", continua en declaracions a l'agència Reuters.

Desembarcament d'un creuer a Cambodja

D'altra banda, els 1.455 passatgers i els 802 tripulants del creuer Westerdam, de la companyia naviliera Holland America Line, han desembarcat finalment avui a Cambodja, després que haguessin rebut negatives per part d'autoritats de Taiwan, les Filipines i Tailàndia perquè un dels turistes, procedents de la Xina, havia mostrat símptomes del coronavirus. El vaixell havia sortit de Hong Kong l'1 de febrer.