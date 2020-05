Obama carrega contra la resposta de Trump a la pandèmia

L’expresident nord-americà Barack Obama ha assegurat que la resposta a la pandèmia del coronavirus ha posat en evidència que els responsables que hi estan al capdavant “no saben el que estan fent”, en un atac molt poc subtil al govern de Donald Trump, que el va substituir en el càrrec el gener del 2017. Els Estats Units, el focus actual de la pandèmia, frega els 1,5 milions de casos confirmats i s’acosta als 88.500 morts.

