La 'banlieue' de França, al límit per la pandèmia

“La majoria de gent es queda a casa, però el confinament està agreujant les desigualtats. Molts veïns del barri continuen treballant: són els obrers, repartidors d’Amazon, conductors d’autobús i de taxis, caixeres, treballadores domèstiques, infermeres, vigilants… El confinament és un concepte burgès”, explica a l’ARA el sociòleg Hamza Esmili, ell mateix veí de Sena Saint-Denis, a la perifèria de París, que es dedica a estudiar les banlieues, els barris populars de les ciutats de França. L’impacte de la crisi econòmica derivada de la pandèmia i una pressió policial intensificada sobre un jovent escamat pels abusos i el racisme de les forces de l’ordre han tornat a posar al límit de l’esclat aquesta banlieue francesa.

Després de la revolta del 2005 per la mort dels adolescents Ziad Benna i Bannou Traoré, electrocutats en un transformador d’alta tensió mentre fugien de la policia a Clichy-sous-Bois, les banlieues han esclatat unes quantes vegades més. Ara la resposta del govern d’Emmanuel Macron a la pandèmia les ha tornat a posar contra les cordes. A les barriades de Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Rueil-Malmaison i Suresnes ja hi ha hagut episodis de crema de cotxes i mobiliari urbà, enfrontaments entre la policia, que ha fet servir bales de goma, gas pebre i pistoles elèctriques, i joves que els llançaven coets i focs artificials.

El confinament té un impacte demolidor sobre una joventut que no té cap perspectiva de futur i per a qui mai ha funcionat l’ascensor social. “Amb les escoles, els parcs, les pistes de bàsquet, els skateparcs i els equipaments esportius tancats, tot el que ajudava els joves a tenir una vida una mica estructurada ha desaparegut. Els únics llocs que eren una escapatòria de llars on sovint la gent viu amuntegada, han desaparegut de la nit al dia”, resumeix el sociòleg.

El còctel d’alta densitat de població, escassos serveis públics i un parc d'habitatge petit i deteriorat és explosiu. “A la banlieue, els barris populars on s’ha allotjat la immigració treballadora, hi ha molts habitatges insalubres o sobreocupats on és molt complicat confinar-se. I a més hi ha un gran nombre de sensesostre i de refugiats que viuen al carrer i per als quals l’estat no ha previst cap solució”, apunta el sociòleg. “És per això que el confinament és un concepte burgès, perquè assumeix que hi ha habitatge confortable i privat on et pots refugiar, i perquè agreuja les desigualtats de classe”.

El mapa de l’excés de mortalitat pel coronavirus a França reflecteix de manera palmària que aquesta desigualtat en la vida es tradueix en desigualtat en la mort. A Sena Saint-Denis les morts s’han disparat un 61,6% el mes de març respecte a l’any anterior: és el segon increment més elevat de França després del departament de Mulhouse (al sud d'Estrasburg, a tocar de la frontera amb Alemanya), on el virus es va escampar a finals de febrer en una reunió d’una església evangèlica, i que va ser un dels primers focus del país.

I és que si les dificultats per confinar-se fan que els veïns de la banlieue siguin més vulnerables al virus, també ha quedat clar que el covid-19 s’acarnissa més amb les classes populars perquè és més sever amb la gent que abans ja estava malalta: el cos té memòria social i la vida d’un obrer o d’un pobre es tradueix en més perill de patir l’impacte més letal del virus. També s’ha vist als Estats Units, on els afroamericans presenten una mortalitat més elevada.

Denúncies d’abús policial

Des que va començar el confinament a França, el 17 de març, s’han multiplicat les denúncies per la duresa de les actuacions policials, particularment a les banlieues. Diversos joves han patit pallisses i una nena de 5 anys està en coma per l’impacte d’una bala de goma al cap que la policia va disparar en un enfrontament amb un grup de joves al barri de Noé, a Chanteloup-les-Vignes (nord-oest de París), el 5 d’abril. Un home sense sostre va morir dins un furgó policial a Besiers, i les xarxes van plenes de vídeos gravats amb mòbil d’intervencions dures contra veïns que simplement havien sortit al carrer, com el que recull el moment en què la policia utilitza una pistola elèctrica contra una noia de 19 anys que havia sortit a comprar menjar amb el seu germà petit i que no tenia imprès el certificat que requereixen les autoritats per justificar els desplaçaments. SOS Racisme també exigeix que s’aclareixin les circumstàncies en què un noi que anava amb moto sense casc va topar a Villeneuve-la-Garenne contra la porta d’un vehicle policial, en el marc d’una actuació en què els agents, segons l’organització, semblaven “ cowboys”. La Lliga dels Drets Humans ha denunciat que els tocs de queda nocturns als barris més desafavorits de Niça són “estigmatitzadors i discriminatoris”.

El 10% del total de multes que s’han imposat a tot França per saltar-se el confinament (les sancions són de 135 euros) són de Sena Saint-Denis, segons el ministeri de l’Interior. També s’han multat refugiats del campament situat a sota del canal del barri, que va ser desmantellat per la policia el 7 d’abril sense oferir cap alternativa d’allotjament.

S’ha agreujat el que ja passava abans de la pandèmia, en què els episodis d’abús de la força eren recurrents amb francesos que no tenen la pell blanca. A més del desmantellament de campaments de refugiats espontanis, la història negra de la policia francesa a les barriades és llarga i en alguns casos ha portat a grans escàndols, com la mort el 2016 sota custòdia policial del jove Adama Traoré (inicialment la policia va dir que havia mort per una sobredosi, però la segona autòpsia reclamada per la família va revelar que havia mort d’asfíxia i el bomber que el va atendre va explicar que el va trobar de bocaterrosa i emmanillat), o el cas de Théo L, un noi negre que va denunciar haver estat sodomitzat amb una porra.

Les alertes es multipliquen

A tot això cal sumar l’augment dels preus dels aliments i el fet que moltes organitzacions benèfiques, sostingudes per voluntaris jubilats, han hagut de tancar. Ningú gosa fer un pronòstic de què pot passar a la banlieue en les pròximes setmanes. Però les alertes s’acumulen. L’alcalde de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, del Partit Socialista, ho advertia dimarts en una entrevista al diari Le Monde: “Per als qui ja vivien en la precarietat, aquesta crisi sanitària genera una explosió i una acceleració de les dificultats: dificultats d'habitatge, de treball, de salut i també la fam. La por de no poder alimentar els fills ha fet que alguns pares es guardin l’orgull per anar a fer cua als bancs d’aliments. Els nostres barris estan a un pas de l’abisme. Cada dia freguem el límit”.