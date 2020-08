La Fiscalia de Bielorússia obre una causa penal contra l'òrgan creat per l'oposició

Les autoritats de Bielorússia han obert una causa penal contra l'organisme de nova creació impulsat per l'oposició i que aplega diverses cares conegudes de la societat civil bielorussa, batejat com a Consell de Coordinació. El president bielorús, Aleksandr Lukaixenko, a qui no li tremola el pols a l'hora d'ordenar la repressió policial dels opositors, considera que aquesta nova plataforma és una amenaça per a la seguretat nacional, segons ha informat el fiscal general, Aleksandr Koniuk, en declaracions recollides per l'agència nacional BeITA.

"La creació i l'activitat del Consell de Coordinació van adreçades a enderrocar el poder estatal, així com a perjudicar la seguretat nacional del país", ha afirmat Koniuk. Segons el fiscal, l 'objectiu d'aquest consell és "organitzar el traspàs de poder". "Estan planejant establir un òrgan polític que hauria d'assumir el poder que ja ostenta l'actual cap de l'estat", ha precisat, recalcant que l'activitat d'aquesta mena d'organismes és "inconstitucional" i que la seva creació no està prevista en el marc de la llei que regeix el règim de Lukaixenko. El fiscal ha precisat que la causa penal s'ha obert pel delicte tipificat en l'article 361 del Codi Penal, que castiga amb fins a cinc anys de presó les crides a enderrocar el poder o canviar de manera violenta l'ordre constitucional del país.



Aquesta nova plataforma, promoguda per la líder de l'oposició bielorussa, la candidata presidencial Svetlana Tikhanóvskaia , va fer la primera reunió aquest dimecres. En la trobada, va aprovar una resolució que reitera que el seu principal objectiu és trobar una via per resoldre la crisi política mitjançant unes negociacions que han de començar de manera immediata. D'aquesta manera, la membre del consell i representant de Tikhanóvskaia en les passades eleccions presidencials, Olga Kovalkova , ha subratllat que el nou organisme espera iniciar negociacions amb el govern bielorús i confia que aquest diàleg "se celebri pròximament".

Des de la Unió Europea també s'exigeix iniciar un diàleg nacional al país, que acumula dies de protestes i de repressió (més de 7.000 persones han estat detingudes, segons el ministeri de l'Interior). Aquest dimecres, després d'una reunió telemàtica d'urgència, la UE va adoptar la postura unànime de no reconèixer el resultat a les eleccions presidencials de Bielorússia del 9 d'agost passat en què, segons les autoritats locals, Lukainxeko es va imposar amb el 80% dels vots. Per la seva banda, el president de Rússia, Vladímir Putin, ja ha deixat clar als seus homòlegs europeus que qualsevol ingerència estrangera en els afers interns bielorussos seria "inacceptable".