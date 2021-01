El bloqueig d'internet deixa les eleccions d'Uganda en silenci

Al llarg de la jornada han arribat poques notícies des d'Uganda, on aquest dijous Yoweri Museveni es juga a les urnes la seva sisena reelecció com a president del país. Fa 35 anys que s'aferra al poder. Al davant seu hi ha, sobretot, Bobi Wine, el líder opositor que fa anys que és perseguit pel règim. La falta d'informació ha sigut ben premeditada. El mateix Museveni, com ja va fer en els comicis del 2016, ha bloquejat internet a tot el país. Ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp funcionen per a la majoria d'ugandesos. Tampoc algunes línies de telefonia mòbil. I tampoc s'ha permès l'accés a observadors internacionals.

Una mostra més de repressió, que se suma a la que ha omplert tota la campanya electoral, especialment contra la candidatura de Bobi Wine, a qui el govern de Museveni s'ha encarregat de posar-li tots els bastons a les rodes per boicotejar bona part de les seves opcions. El mateix Wine, un raper crític amb el règim que va fer el salt a la política el 2017, explicava aquest dijous que el seu mòbil, i també el de la seva dona, havien deixat de poder fer trucades regulars. "Sé que això és per evitar que em comuniqui amb els nostres agents i coordinadors", deia. En el missatge hi afegia el hastag que ha convertit en el seu eslògan electoral: #WeAreRemovingADictator (Estem enderrocant un dictador).

Mentrestant, els carrers del país, especialment el de les ciutats, com ara Kampala, la capital, es llevaven amb un fort desplegament militar. Com ja havia anticipat el govern, les forces de seguretat eren més abundants en aquelles zones considerades feus de l'oposició. Vehicles blindats i armes de gran calibre. El dia, malgrat aquest ambient intimidatori, ha transcorregut amb tranquil·litat, i milions d'ugandesos –encara per determinar el total– han dipositat la seva papereta.

Un precedent

Després d'exercir el seu dret a vot, Museveni, al poder des del 1986 i que troba els seus valedors a les zones rurals i entre la població més envellida, que el consideren un baluard d'estabilitat, ha insistit que acceptarà els resultats sempre que no hagin estat alterats. Pocs se'l creuen. Wine, que beu de les noves generacions –en un país amb una mitjana d'edat de 15,7, la majora d'ugandesos no havien nascut quan Museveni va arribar a la presidència–, ha dit després de votar que són "unes eleccions històriques", malgrat "l'intent del general Museveni de sumir el país en la foscor". Els resultats hauran d'esperar.

Les presidencials del 2016 –en què Museveni va ser reelegit amb un 60,7% dels vots– van ser qualificades de fraudulentes per l'oposició, i observadors de la Unió Europea, de la Commonwealth i de la Unió Africana van denunciar irregularitats i un clima d'intimidació cap als votants.