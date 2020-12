El candidat opositor ugandès Bobi Wine suspèn la campanya per la violència policial

El nen del gueto, tal com es feia dir pels seus orígens humils, ha dit prou. El raper Bobi Wine, líder opositor ugandès i la persona que s'enfrontarà al president Yoweri Museveni en les eleccions del gener, ha anunciat que suspèn temporalment la seva campanya com a forma de protesta contra la violència policial que ha perseguit pràcticament tots els actes de campanya que ha celebrat. Els gasos lacrimògens, l'ús del foc real contra els seus simpatitzants, les detencions multitudinàries i també les amenaces i, fins i tot, els atacs contra la seva persona han sigut el pa de cada dia de Wine des que va iniciar la seva cursa cap a les urnes del 14 de gener.

"La meva vida corre perill cada dia. L'únic que m'ha mantingut amb vida és l'atenció de les càmeres i els mitjans de comunicació internacionals, mentre la comissió electoral guarda silenci", ha lamentat Wine, en declaracions a Efe, des de Kampala, la capital d'Uganda, on aquest dimecres s'ha reunit amb membres de l'organisme que regula el procediment electoral per expressar-los la seva preocupació.

Puja a 37 el nombre de morts a Uganda per la detenció de Bobi Wine, que ja ha estat alliberat

Tot i que l'itinerari de la seva campanya havia sigut aprovat per la comissió, els cossos de seguretat no han dissimulat gaire a l'hora de posar traves als seus mítings: l'obliguen a arribar-hi per carreteres secundàries perquè li bloquegen les principals, hi restringeixen l'accés dels seus seguidors i no dubten a fer ús de la força contra aquells que s'apleguen al seu voltant. Aquest dimarts es va viure un episodi que, a ulls de Wine, ha sigut la gota que ha fet vessar el got. Les forces de l'ordre -principalment militars- van ferir de gravetat diversos membres de l'equip del líder opositor i van disparar contra les rodes dels vehicles mentre el candidat i els seus companys de partit anaven cap a l'est del país, un feu de l'oposició.

Hores després un Wine especialment enrabiat publicava un vídeo a Twitter. En les imatges se'l veia a ell discutint amb un dels militars, preguntant-li per què no els deixaven passar. De sobte, un altre militar llança un artefacte que explota just al seu darrere. Wine surt corrents. "El nostre crim és predicar un canvi. El nostre crim és fer campanya en unes eleccions", afegia en un altre tuit.

Detingut dues vegades

Des que a principis de novembre la comissió electoral va validar la seva candidatura per concórrer a les eleccions del 14 de gener (en les quals s'enfrontarà a Yoweri Museveni, de 76 anys i que governa amb mà de ferro el país des del 1986), Wine ja ha sigut arrestat dues vegades i se l'ha acusat judicialment d'haver infringit les restriccions per impedir l'expansió del covid-19. La seva detenció el 20 de novembre va generar una onada de protestes a tot el país que va acabar amb un mínim de 54 persones mortes, segons xifres oficials, a causa dels trets de la policia i de l'exèrcit. Les manifestacions van durar tres dies, fins que Wine va ser posat en llibertat sota fiança.



Wine, de 38 anys i de nom real Robert Kyagulanyi Ssentamu, es va fer popular com a cantant de hip-hop, gràcies a les seves cançons en suahili crítiques amb el règim de Museveni. En un país amb una edat mitjana que no arriba als 16 anys, va saber connectar amb les noves generacions entenent la música com una eina més del seu activisme social, centrat a ajudar els joves a sortir de la pobresa. Dels guetos.

El 2017 va fer el salt a la política com a diputat al Parlament, i ara és l'únic candidat amb opcions reals de derrotar l'actual president a les eleccions del gener. Els seus votants, sobretot, viuen a les ciutats. En canvi, els vots que poden mantenir Museveni al poder arriben, especialment, de les zones rurals. El règim sap perfectament que davant hi té un oponent que li pot fer molt de mal.