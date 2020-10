Creix el boicot dels països musulmans a França

Un grup de manifestants cremaven dilluns fotos de Macron i banderes franceses davant l’ambaixada de França a Bagdad, la capital iraquiana. A l’Aràbia Saudita s’han multiplicat aquests dies les crides -sobretot a través de les xarxes socials- perquè la població eviti comprar a la cadena de supermercats Carrefour o a qualsevol altra marca francesa. També al Marroc, al Pakistan, a Jordània o a Kuwait. A Qatar, les dues grans cadenes de distribució han optat directament per retirar els productes francesos de les prestatgeries, i la principal universitat qatariana ha suspès la setmana cultural dedicada al país gal. Ahir, a Dacca, la capital de Bangladesh, més de 40.000 persones sortien al carrer clamant a favor del boicot a tot allò que sigui o sembli francès. I són només alguns exemples.

Aquesta onada de rebuig -que té París estupefacte-és la resposta de diversos països musulmans a la pujada de to que el govern d’Emmanuel Macron ha fet davant el “separatisme islamista” o l’“islam polític”. I també, i sobretot, a la defensa que el govern del polític nascut a Amiens ha abanderat de la publicació de les caricatures de Mahoma després de l’assassinat de Samuel Paty, el professor decapitat fa dues setmanes als afores de París, precisament, per mostrar a classe caricatures del fundador de l’islam. “No renunciarem a les caricatures”, va proclamar Macron -evocant el dret a la llibertat d’expressió- durant la sentida cerimònia d’estat en honor de Paty de la setmana passada a la Universitat de la Sorbona, a París. Unes paraules que ja van començar a generar malestar entre els líders d’alguns països musulmans. Però per entendre el clima actual, cal aturar-se en dos moments.

El primer, a principis d’octubre i, per tant, abans de l’atemptat contra Samuel Paty. L’Elisi va presentar llavors una llei que buscava fer front a aquest islam polític que, segons l’executiu francès, “busca vulnerar les lleis de la República” i que sovint pot anar vinculat al terrorisme jihadista. “Volem reforçar el laïcisme i el respecte als principis republicans”, defensava Macron. L’assassinat del professor -i la commoció provocada pel seu simbolisme: un atac contra l’educació, el cor i la llum de la República Francesa-“ha pogut reforçar la necessitat de la llei, almenys a ulls de molts francesos”, apunta Lurdes Vidal, investigadora de l’IEMed.

I el segon moment que ajuda a entendre l’explosió del moviment antifrancès actual va tenir lloc dissabte, quan el president turc, Recep Tayyip Erdogan, es va dirigir al seu homòleg francès durant un discurs a la ciutat de Kayseri, al cor de Turquia: “Quin problema té Macron amb l’islam? Quin problema té amb els musulmans? Macron necessita fer teràpia”. La sortida de to d’Erdogan s’hauria pogut quedar en una anècdota més de la coneguda i creixent mala relació entre els dos mandataris -amb inacabables fronts oberts-, o del llenguatge agressiu que sovint utilitza el polític turc. Però dos dies després, dilluns, Erdogan -ja erigit com a líder del moviment- animava a castigar França boicotejant els seus productes, i acusava el president francès d’“islamòfob” i de provocar sense motius els creients musulmans: “Jo, aquí, us dic que no compreu marques franceses”.

Calmar els ànims

Mentrestant, des de París es busca calmar els ànims. “Les crides al boicot no tenen sentit i s’han d’acabar immediatament, igual que tots els atacs dirigits contra el nostre país, instrumentalitzats per una minoria radical”, demanaven des del ministeri d’Exteriors francès. Un missatge al qual s’ha sumat el president del Consell Francès de Culte Musulmà, Mohammed Moussaoui, que, com altres musulmans francesos, demanava “seny”.