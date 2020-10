El partit d'Evo Morales guanya les eleccions de Bolívia, segons el sondeig a peu d'urna

El candidat del Moviment al Socialisme (MAS), Luis Arce, serà amb tota probabilitat el nou president de Bolívia, després d'haver-se imposat a les eleccions celebrades aquest diumenge. Tot i que els resultats oficials no s'esperen fins d'aquí uns dies, els sondejos a peu d'urna atorguen una victòria clara al candidat del partit de l'expresident Evo Morales ( refugiat a l'Argentina des de finals de l'any passat), amb un 52,4% dels sufragis per un 31,5% del seu principal rival, Carlos Mesa, que ja havia presidit el país entre el 2003 i el 2005.

Fins i tot la presidenta interina, Jeanine Áñez, que va assumir el càrrec fa un any, quan Morales va dimitir pressionat per la policia i l'exèrcit, ha reconegut ja la victòria d'Arce i del seu candidat a la vicepresidència, David Choquehuanca. En un tuit, Áñez els ha felicitat i els ha demanat que governin "pensant en Bolívia i en la democràcia".

Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 19, 2020

Un cop s'han fet públics aquests sondejos, Luis Arce ha assegurat que el poble bolivià "ha demostrat una vegada més que és savi". "Hem recuperat la democràcia, hem recuperat l'esperança. Governarem per a tots els bolivians i construirem un govern d'unitat nacional. Avui ha estat per al poble el que és del poble", ha assegurat el futur president, en declaracions recollides per Europa Press.

Evo Morales, per la seva banda, ha assegurat que "la voluntat del poble s'ha imposat". "Tornem a ser milions i ara tornarem la dignitat i la llibertat al poble", ha sentenciat, a través de Twitter.