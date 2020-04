El Suprem autoritza investigar si Bolsonaro va interferir en la justícia

El terratrèmol de la dimissió de Sérgio Moro com a ministre de Justícia del Brasil s'intensifica després que un jutge del Tribunal Suprem hagi autoritzat que s'investigui el president, Jair Bolsonaro, acusat d'interferir políticament en el poder judicial per protegir els seus fills. Moro, fixatge estrella del dirigent ultra i responsable d'haver empresonat l'expresident Lula da Silva, va sortir del govern la setmana passada en desacord per la destitució del cap de la policia federal i ho va fer tirant per terra l'ètica governamental de Bolsonaro, autoproclamat l'assot contra la corrupció i una política putrefacta al Parlament.

El magistrat Celso de Mello ha dictat aquest dilluns una interlocutòria atenent la petició que havia fet el fiscal general, Augusto Aras, d'investigar les acusacions de Moro contra el seu antic aliat. En la roda de premsa de comiat, Moro no es va mossegar la llengua i va acusar directament el president de fer tot el possible per frenar investigacions contra els seus tres fills polítics, Flavio, Carlos i Eduardo, involucrats en una xarxa de distribució de notícies falses per desqualificar els adversaris del pare a través de les xarxes.

Les perquisicions judicials hauran de buscar proves de si Bolsonaro va fer valdre el seu poder per pressionar els investigadors i al no aconseguir el seu objectiu va decidir cessar sense cap justificació professional el cap de la policia federal, Maurício Valeixo, tal com deixen entreveure els missatges del president que Moro va lliurar a la cadena O Globo. Tots dos, exjutge i policia, havien treballat plegats en la instrucció del macrosumari de Lava Jato, la trama de corrupció política i empresarial al voltant de l'estatal Petrobras i que va conduir a empresonar Lula da Silva.

Però fidel al seu estil, a cada revés Bolsonaro surt públicament amb el millor dels somriures. En aquesta ocasió ha rebut la possible investigació judicial anant a una sessió matinal en un camp de tir, segons recull la premsa local. Hores abans, el president havia nomenat com a nou titular de Justícia André Mendonça, un influent pastor evangèlic que fins ara era l'advocat general de l'estat. Amb la incorporació de Mendonça, Bolsonaro torna a confiar en la poderosa i influent Església evangèlica, que el va "catapultar" a la presidència perquè el va fer arribar a les classes més populars, com recorda Anna Ayuso, investigadora sènior del Cidob i experta en l'Amèrica Llatina.

Vuit cares noves

Moro és el vuitè ministre que perd Bolsonaro en tan sols 16 mesos de mandat, però el seu adeu pot marcar un abans i un després perquè deixa el president sense el membre del seu gabinet més popular i un fixatge que li havia fet guanyar el suport dels electors que es van deixar arrossegar pel seu missatge contra la corrupció del país. Una setmana abans i en plena corba ascendent de la pandèmia del coronavirus, el president havia fulminat el ministre de Salut, Luiz Henrique Mandetta, a qui no li va perdonar que dissentís de la seva voluntat de reprendre ràpidament l'activitat econòmica i que apostés, en canvi, per les mesures de confinament. La popularitat del dirigent baixa cada dia i fins i tot en una enquesta recent els brasilers són més favorables a creure's la versió de Sérgio Moro que la del president.

La investigadora del Cidob subratlla que cada vegada més Bolsonaro està perdent suports entre els partits tradicionals que s'han alternat al govern, tret del Partit dels Treballadors de Lula, que s'hi ha oposat des del primer moment.

No obstant això, Ayuso recorda que la política brasilera es juga en un parlament molt fragmentat i amb fràgils aliances però que, ara per ara, cap formació veu factible plantejar un impeachment contra el president. "Ni tan sols l'esquerra perquè si d'alguna manera tirés endavant l'actual vicepresident, substituiria Bolsonaro i llavors hi hauria un militar com a president", explica Ayuso. "S'està quedant aïllat, només amb els sectors més reaccionaris", continua, mentre que les "elits i el sector econòmic cada cop se'n distancien més perquè no el veuen com un dels seus". El 48% dels ciutadans estan en contra d'obrir un judici polític contra Bolsonaro, tres punts més dels que hi són favorables, segons una enquesta de Datafolha. El futur polític de Bolsonaro podria canviar si amb les proves del seu antic aliat Moro queda provat que va cometre delicte, perquè llavors el tauler parlamentari sí que podria patir una sotragada.