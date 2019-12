Els bombers voluntaris d'Austràlia, sense treva per Nadal

Lucy Baranowski, bombera voluntària, s'ha agafat permisos a la feina les tres últimes setmanes per anar a combatre les flames en l'onada d'incendis més gran que s'ha registrat mai a Austràlia. Té molta tos a causa del fum, i ella i el seu marit, també bomber, estan rebentats. Els seus amics van haver d'intervenir per assegurar-se que el Pare Noel visités els seus quatre fills. "No havíem tingut temps d'anar a comprar res per Nadal. És com córrer una marató durant moltes setmanes consecutives", expliquen.

Una de les pitjors temporades d’incendis de la història d’Austràlia ja ha deixat fins a deu persones mortes, ha destruït prop de 1.000 propietats i ha consumit més de 5 milions d'hectàrees. Aquests incendis han posat el govern de Scott Morrison contra les cordes, amb peticions de dimissió a les xarxes socials per haver marxat de vacances a Hawaii la setmana passada en plena crisi i per insistir a negar que estiguin relacionats amb el canvi climàtic.

De fet, malgrat que el seu país ha registrat els dies més calorosos en plena crisi d'incendis, atiada per les altes temperatures, Morrison ha deixat clar que no canviarà la seva política climàtica ni la seva aposta pel carbó i els combustibles fòssils, cosa que ha indignat els moviments activistes del país i també l'oposició política. A les xarxes socials s'han viralitzat aquests dies les peticions de dimissió a Morrison amb els hashtags #Notmyprimeminister i #MorrisonMustGo, que van ser trending topic a Austràlia.

Aquest dimarts, però, Morrison ha sortit al pas d'un altre debat, el del cansament d'un cos de bombers eminentment voluntari, i ha anunciat que els bombers voluntaris que siguin empleats del govern federal tindran quatre setmanes de permís retribuït per combatre els incendis.

I és que per afrontar el perill del foc i protegir les comunitats, el país ha confiat en la seva força de lluita contra incendis, que és aclaparadorament voluntària. Els voluntaris, alguns dels quals han estat treballant més de 12 hores per torns mentre veien com es quedaven sense vacances, asseguren que van tirant gràcies a una combinació d’adrenalina i de sentit del deure pels seus veïns.

651x366 El primer ministre d'Austràlia, Scott Morrison, amb membres del cos de bombers a Sydney. / Reuters El primer ministre d'Austràlia, Scott Morrison, amb membres del cos de bombers a Sydney. / Reuters

Però a mesura que augmenta l'esgotament físic i emocional entre els milers de bombers no remunerats, creix el debat sobre si Austràlia pot continuar confiant en una força voluntària, ara que el canvi climàtic contribueix a fer que la temporada d’incendis s’allargui. Davant de les crides perquè el país comenci a compensar els bombers, Morrison ha dit també que fer-ho no és un objectiu immediat i que els caps de bombers no han sol·licitat cap canvi.

Sandra Lunardi, la consellera delegada en funcions del Consell d'Autoritats d'Atenció als Bombers i Emergències, que coordina els esforços de la lluita contra incendis, va dir que seria difícil instituir un sistema de compensació. "Pagar als bombers perquè siguin prou i als llocs necessaris per donar una resposta ràpida als incendis de matolls" a l'Austràlia rural seria "un repte important, sobretot quan aquests incendis s'allarguen i són freqüents", va escriure Lunardi per correu electrònic.

El sindicat que representa els bombers a Austràlia diu que és "descoratjador" veure que el govern esperava que els voluntaris treballessin durant mesos sense cap compensació. Els bombers voluntaris arrisquen la vida davant de focs que es fan cada cop més intensos a mesura que fa més calor i el clima és més sec. Un perill que es va fer real tràgicament la setmana passada, quan dos bombers que van lluitar contra un incendi al sud-oest de Sydney van morir quan el seu camió va passar per sobre del foc.

David Smart, capità dels bombers voluntaris a la vall del Cangur, 100 quilòmetres al sud de Sydney, va dir que la seva brigada estava intentant gestionar les necessitats creixents de personal. Segons explicava, els bombers feien torns en bicicleta per intentar evitar la fatiga, però els llargs dies encara els pesaven, a més del trauma emocional de veure cases i terres destruïdes.

"Crec que tothom està molt estressat. La gent està cansada. Han passat setmanes", deia. Les feines que requeien sobre els bombers voluntaris en el passat eren més lleugeres, però ja fa uns anys que els incendis s'estenen durant més temps al llarg de l'any, explica també Brad Kelly, capità adjunt de la Brigada de Bombers d'Ingleside, al nord de Sydney.

En un torn recent, els bombers no van tornar a casa fins a les quatre de la matinada. "Ho fem perquè ho hem de fer", diu Baranowski, que prové d'una família de bombers. Però agafar permisos a la feina per lluitar contra els incendis ha forçat econòmicament la seva família. S’han gestionat només amb l’ajuda de la seva comunitat local al nord-oest de Sydney, que els ha ajudat amb queviures i feines de casa.

Copyright 'The New York Times