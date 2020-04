Boris Johnson, traslladat a la unitat de cures intensives davant l'empitjorament de la seva salut

Davant d'un agreujament del seu estat general de salut durant les primeres hores de la tarda d'aquest dilluns, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha sigut traslladat al vespre a la unitat de cures intensives de l’hospital de Saint Thomas, al centre de Londres. El premier va ser ingressat aquest diumenge al vespre, en principi com a "mesura de precaució" i per consell del seu metge, després que persistissin els símptomes de coronavirus, especialment febre alta i tos. La devastadora notícia coneguda per tot el país fa pocs minuts confirma el que algunes fonts ja insinuaven al llarg de la jornada. Si la condició de salut de Johnson no hagués sigut preocupant, no l'haurien dut a un centre sanitari davant la pressió que ara mateix pateix tot el sistema públic.

Downing Street acaba d'emetre un comunicat sense especificar exactament l'estat en què es troba el pacient: "Des del diumenge al vespre, el primer ministre ha estat sota l’atenció dels metges de l’hospital Saint Thomas, a Londres, després d’haver estat ingressat amb símptomes persistents de coronavirus. Al llarg d'aquesta tarda, la condició del primer ministre ha empitjorat i, per consell del seu equip mèdic, ha sigut traslladat a la unitat de cures intensives de l'hospital. El primer ministre ha demanat a Dominic Raab, primer secretari d'estat, que el substitueixi quan sigui necessari. El primer ministre rep una atenció excel·lent i agraeix a tot el personal de l'NHS el seu gran esforç i dedicació".

Com diu l'esmentat comunicat, fa deu dies que el premier va anunciar a les seves xarxes socials que havia contret la malaltia. En principi, d'acord amb l'escassa informació que ha facilitat aquest dilluns el portaveu del número 10 de Downing Street, Johnson s'ha sotmès a un seguit de proves mèdiques generals i durant les pròximes hores "continuarà en observació".

El passat 12 de març, dotze dies abans que el Regne Unit entrés en una mena de relaxat confinament, el primer ministre va advertir en una dramàtica conferència de premsa que com a conseqüència de l'epidèmia "moltes famílies perdran als seus éssers estimats." El Regne Unit registra ja 5.373 morts per covid-19. Oficialment han emmalaltit 51.608 persones, dada que suposa que la mortalitat ja ha superat el 10%.

Hores abans que es confirmés la notícia del trasllat a l'UCI, la intranquil·litat sobre l'estat de salut de Johnson havia crescut prou quan durant la conferència de premsa habitual en què el govern actualitza la informació sobre la pandèmia, el número 2 de l'executiu, Dominic Raab, ministre d'Afers Exteriors i primer secretari d'estat, ha confirmat que no parlava amb el premier Johnson des de dissabte.

Amb tot, Raab havia assegurat que el premier continua al capdavant de l'executiu i que, fins i tot, aquest matí ha despatxat des del llit els afers habituals de govern. Ni Raab ni cap dels oficials mèdics i científics presents durant la compareixença han volgut especular sobre l'estat del pacient. Amb tot, a mig matí d'aquest dilluns The Times ha informat que el premier havia requerit oxigen en el moment de l'ingrés. El seu portaveu no ho ha ratificat però tampoc ho ha desmentit, un fet que suposa, pràcticament, un assentiment. Els fets han acabat donant la raó als que temien el pitjor.

Tot i això, per intentar controlar la informació, Johnson ha emès a través de Twitter un missatge que pretenia ser contundent: "Ahir a la nit, per consell del meu metge, vaig anar a l'hospital a fer algunes proves rutinàries, ja que encara pateixo símptomes de coronavirus. Estic de bon humor i mantinc contacte amb el meu equip mentre treballem junts per lluitar contra aquest virus i mantenir-nos tots segurs. Vull donar les gràcies a tot el brillant personal de l'NHS que té cura de mi i d'altres persones en aquests difícils moments. Sou el millor del Regne Unit", ha dit.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.