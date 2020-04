El Regne Unit frega els mil morts per coronavirus en les últimes 24 hores

El Regne Unit ha registrat en les últimes 24 hores la pitjor xifra de víctimes mortals des de l'esclat de la pandèmia del coronavirus, 938, segons ha informat aquesta tarda el Servei Nacional de Salut (NHS, per les sigles en anglès.) La dada suposa l'augment diari més gran i situa el nombre total de defuncions en 7.097, un recompte a la baixa, perquè el Regne Unit, en el seu conjunt, no informa sobre els decessos no hospitalaris. Escòcia, per exemple, sí que ho fa i, d'altra banda, utilitza un criteri diferent a l'hora d'avaluar les dades.

Oficialment, ara hi ha 6 0.733 casos actius, amb un augment de 5.492 des d'ahir. En aquest sentit, la situació a les residències de gent gran és pràcticament una bomba de rellotgeria. De fet, avui l'NHS ha informat que 15 residents d'una residència per a persones grans han mort a la ciutat de Luton, a quaranta quilòmetres al nord de Londres, i e l govern nord-irlandès ha informat avui que a la província hi ha una vintena de residències amb una gran quantitat de casos de covid-19.

Pel que fa aa l'estat de salut del primer ministre, Boris Johnson, el ministre del Tresor, Rishi Sunak, ha informat en la conferència de premsa diària del govern a la tarda des de Downing Street que el premier està "millorant". Johnson ha passat les dues últimes nit a l'UCI de l'Hospital de Saint Thomas, al centre de Londres. Sunak també ha assegurat que "s'ha assegut al llit" i que "interactua amb el personal sanitari que l'atén". Al migdia el seu portaveu havia assegurat que "està clínicament estable i responent al tractament".

Davant d'aquestes notícies positives sobre l'estat del primer ministre, la gran pregunta que ara flota en un Westminster estranyament buit és quan podrà reincorporar-se, totalment restablert, a les tasques de govern per reprendre la lluita contra la pandèmia. Una pregunta per a la qual, de moment, no hi ha cap resposta concreta. El ministre Sunak no ha volgut especular sobre possibles dates, però els especialistes consideren que, en funció de la seva evolució, i sempre que sigui positiva en els pròxims dies, es podria allargar fins a un màxim de vuit setmanes.

La urgència sobre la presència de Johnson al govern s'entén en tant que dilluns vinent cal revisar la política de confinament dictada tres setmanes enrere. L'executiu està dividit entre alleugerir una mica la pressió per tornar a posar l'economia en marxa i les dades científiques, que indiquen que, si bé s'ha reduït el ritme de propagació de la infecció, encara no s'ha arribat al pic de la corba de creixement.

El primer ministre del País de Gal·les, Mark Drakeford, ha anunciat aquest dimecres al migdia que les restriccions imposades fins ara –molt més relaxades que a França o Espanya, per exemple– continuaran en vigor la setmana vinent. I la previsió és que l'executiu de Johnson també mantingui les mateixes mesures, si no les acaba augmentant. Dependrà, en bona mesura, del comportament dels britànics durant els dies de Setmana Santa.

A diferència del que havien previst dies enrere, els epidemiòlegs que assessoren el govern britànic consideren que el pic de la infecció arribarà d'aquí deu dies.