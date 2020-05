Londres vol un acord de lliure comerç amb la UE sense condicions

La tercera ronda de negociacions del post-Brexit va acabar ahir sense cap avenç substancial i, un cop més, amb les reiterades queixes britàniques sobre la incomprensió de la Unió Europea (UE) per acceptar les demandes de Londres: un acord de lliure comerç sense cap més condició. D’acord amb el portaveu de Downing Street, David Frost, el negociador en cap del Regne Unit, ha exposat davant l’executiu de Johnson que la UE no vol acceptar un marc general com el que va facilitar al Canadà. Brussel·les continua demanant accés a les aigües territorials britàniques, petició que Londres refusa llevat que es basi en una negociació anual. Però la UE argumenta que l’accés de la pesca de la flota britànica al mercat únic europeu ha de tenir contrapartides i aquestes passen per un pacte molt més complert.

En el que sí que ha cedit ja Downing Street ha sigut en el que durant mesos va negar: l’existència de controls sobre mercaderies entre Gran Bretanya i Irlanda del Nord a partir de l’any vinent, quan, en principi, el 31 de desembre acabi l’actual període de transició. Es tracta d’un requisit indispensable en virtut de l’acord de retirada de la UE. Durant la campanya electoral del mes de desembre, Boris Johnson va assegurar als empresaris nord-irlandesos que els formularis de duanes de què parlava el pacte de divorci serien innecessaris i que “els podrien llençar a la paperera”.

D’altra banda, la UE ha emprès accions legals contra el Regne Unit per un presumpte “incompliment” de les normes de la llibertat de circulació comunitàries. I ha donat a Londres quatre mesos per “solucionar les mancances”. Malgrat que el Brexit va tenir lloc a finals de gener, el Regne Unit es troba ara en un període de transició, durant el qual ha de seguir les normes de la UE.