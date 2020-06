Nou fracàs en les negociacions post-Brexit: "No podem continuar així per sempre"

"No hi ha hagut progressos significatius". En una compareixença contundent, el negociador de la Unió Europea amb el Regne Unit, Michel Barnier, ha lamentat que les converses perquè el Regne Unit abandoni definitivament el club comunitari amb un acord a finals d'aquest any. A la complexitat de les negociacions s'hi han afegit les reunions forçadament virtuals per la pandèmia del coronavirus i la quarta ronda de converses ha conclòs amb molt males sensacions.

Segons ha explicat Barnier, els temes més conflictius, com la pesca, el comerç, la cooperació judicial, la competència i la cooperació judicial i policial, estan per determinar. De fet, Barnier ja havia acusat els britànics de no cooperar prou en les anteriors rondes de negociació. Cal recordar que des del febrer d'aquest any el Regne Unit ja no és membre oficial de la Unió Europea, tot i que està en un període de pròrroga formal en què hi continua lligat a efectes pràctics mentre es negocien les condicions de la relació futura que s'hauria d'establir a partir del 31 de desembre.

La nova negociació del post-Brexit frustra Londres i Brussel·les

El problema és que s'acaba el temps i, de nou, revifa el fantasma d'una marxa dels britànics sense acord amb totes les conseqüències negatives que això implica, ja que Londres descarta del tot demanar una nova pròrroga més enllà del 2020.

Barnier ha acusat aquest divendres el Regne Unit de "retrocedir" en els compromisos establerts anteriorment en la declaració política (que és el document que fixava les bases teòriques de la relació futura). "No podem seguir eternament així", ha lamentat Barnier. En canvi, el negociador britànic, David Frost, ha intentat suavitzar el discurs assegurant que el to de les converses és "positiu" i mostrant-se confiat que el resultat pot ser "exitós". També ha admès, però, que el progrés és limitat.

Però Barnier ha estat molt més pessimista. El francès ha avisat que "s'acosta l'hora de la veritat" però que continuen "lluny dels objectius marcats". La pròxima ronda de negociacions començarà a finals de juny o principis de juliol i aleshores només quedaran cinc mesos per intentar tancar tots els temes espinosos. Barnier ha deixat clar que, si abans del 31 d'octubre no hi ha acord, no hi haurà temps de ratificar-lo abans que acabi l'any.

Barnier ha aclarit que en l'àmbit pesquer, per exemple, el Regne Unit pretén condicionar l'accés a les aigües britàniques a una negociació anual de les quotes pesqueres, cosa que troba tècnicament impossible. Sobre les converses per mantenir una competència justa, tampoc ha identificat cap mena d'avenç. Només en l'àmbit judicial i policial creu que el to és més constructiu.