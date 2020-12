Brussel·les posa en marxa el pla d'emergència de cara al Brexit caòtic

"No hi ha cap garantia que si s'arriba a un acord hi hagi temps perquè entri en vigor". Per aquest motiu, i en paraules de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, Brussel·les ha posat en marxa el pla d'emergència per si s'arriba al 31 de desembre sense acord amb el govern de Boris Johnson. Els equips negociadors han reprès les converses, i s'han donat fins diumenge per seguir-ho intentant, però fins i tot si es produeix el miracle d'un acord a finals d'aquesta setmana, posar-lo en pràctica en menys de vint dies és pràcticament impossible.

Fa setmanes que governs com el francès, el belga o el dels Països Baixos (alguns dels més afectats de manera directa pel Brexit) demanen activar els plans de contingència vista la negativa evolució de les converses. I, hores abans de reunir-se amb els caps d'estat i de govern, a la cimera que té lloc aquest dijous a Brussel·les, Von der Leyen s'ha avançat a les seves peticions.

El pla de contingència que ha posat en marxa la Comissió Europea se centra en les qüestions en què el caos del no acord pot provocar més problemes immediats en l'àmbit aeri (la connexió aeroportuària, per exemple) i també la connexió terrestre a través de pròrrogues de 6 mesos perquè es pugui continuar circulant sense problemes. En el cas del tren de l'Eurotúnel, la pròrroga seria de nou mesos. També fa referència, però, a la polèmica qüestió de la pesca, en què s'intenta aplanar la possibilitat que hi hagi accés recíproc a les aigües europees i britàniques. Les condicions per viatjar, els controls a passatgers i mercaderies, etc. són les qüestions que l'acord de relació futura que fa 10 mesos que es negocia hauria de determinar.

Aquestes mesures de contingència haurien de servir de coixí per quan hi hagi la caiguda el 31 de desembre. Mentrestant, es pot seguir negociant un acord comercial, que encara no ha aconseguit superar les disputes en la qüestió de la igualtat de condicions de competència per a les empreses que volen operar a banda i banda del canal de la Mànega, els accessos a les aigües per pescar o l'arbitratge que hauria de gestionar possibles disputes.

"Les negociacions encara continuen"

"Les negociacions encara continuen. La nostra responsabilitat és estar preparats per a totes les eventualitats, inclòs el no acord l'1 de gener. Per això impulsem aquestes mesures avui", ha dit Von der Leyen en un comunicat. "La preparació per a l'1 de gener és ara més important que mai. Hi haurà disrupció amb acord o sense entre la UE i el Regne Unit", diu el text emès per l'executiu comunitari, que recorda, com sempre, que aquesta és la "conseqüència natural de la decisió del Regne Unit de marxar de la Unió i no participar del mercat únic".

Von der Leyen actualitzarà la qüestió als caps d'estat i de govern aquest vespre durant el sopar de la cimera de líders, tal com confirmen fonts europees en l'última actualització de l'agenda que ha preparat el president del Consell Europeu, Charles Michel.