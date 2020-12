La UE i el Regne Unit salven el Brexit amb un acord en el temps de descompte

Ja se'l pot batejar com l'acord de la nit de Nadal. S'han estirat terminis al màxim i s'han saltat totes les dates límit que s'havien autoimposat, però finalment el Regne Unit i la Unió Europea (UE) han pactat les línies mestres que han de regir la seva nova relació (sobretot comercial i també pel que fa a la seguretat) després del 31 de desembre, quan el Regne Unit deixarà de compartir paraigua legal amb la Unió després de gairebé mig segle. Per aconseguir-ho, els negociadors han passat un altra nit en blanc regatejant petits percentatges dels drets de pesca d'espècies concretes, que han culminat just a temps per sopar tranquils aquest 24 de desembre i donant una mica més d'èpica –si calia– a una agònica negociació.

Després de donar per resoltes les disputes en competència empresarial i l'arbitratge de futures disputes, la pesca ha sigut l'últim gran escull per superar l'acord malgrat que només suposa el 0,1% del PIB britànic i l'1% de l'europeu. Que els negociadors hagin arribat gairebé a la vigília de Nadal sense dormir per petites espècies de peix és una ironia més d'un enrevessat procés que va començar fa ja més de quatre anys i mig amb el referèndum convocat per David Cameron. No és tant qüestió de diners com de sobirania (i gairebé d'orgull), com ho ha sigut tot l'embolic del Brexit.

651x838 Cronologia del Brexit Cronologia del Brexit

Per a aquells que (més que comprensiblement) s'haguessin perdut en aquest laberint: sí, el Regne Unit ja havia marxat de la Unió Europea, però va ser una sortida que es podria simplificar com a simbòlica. L'acord de finals de novembre del 2019, ratificat a principis d'aquest any, pactava les condicions de la sortida i obria un període de transició durant el qual el Regne Unit encara ha estat legalment sota el marc comunitari i que servia per negociar la relació futura. És a dir, els principis que regiran entre un Regne Unit i una UE que ja seran dues entitats completament independents.

Les condicions que s'estableixen per als ciutadans que volen viatjar d'una banda a l'altra del canal de la Mànega; els controls sanitaris que han de passar aliments, animals o altres béns; els aranzels que han de pagar alguns dels productes importats i exportats; la cooperació en seguretat; les condicions amb què les empreses d'una i altra banda poden operar en territori contrari; l'àrbitre que ha de gestionar les eventuals trifulgues, o les zones marítimes on es pot pescar. Totes aquestes qüestions i moltes més són les que fa mesos que es discutien, tot i que s'han resolt amb un tractat comercial de mínims, base per a la futura cooperació però també per a futurs nous entrebancs.

Les negociacions s'havien enverinat des del primer dia. Johnson havia acusat la UE d'intentar retenir el Regne Unit sota la sobirania europea mentre a Brussel·les s'acusava el Regne Unit de voler gaudir dels beneficis del mercat únic sense complir les seves normes, amb por que s'acabés convertint en un Singapur a Europa i amb França i Dinamarca especialment preocupada per la pèrdua d'accés a les aigües britàniques per pescar.

Tanmateix, a mesura que s'acostava el barranc, Johnson veia la duresa que tindria el cop. Els últims dies s'han acumulat cues de camions per creuar el canal de la Mànega ( abans i tot de les provocades per les restriccions de mobilitat a causa de la nova soca del coronavirus) i augmentaven els nervis sobre les possibilitats de faltes de subministrament si una relació comercial fluïda –especialment des de l'entrada del Regne Unit al llavors Mercat Comú Europeu– es veia de cop i volta regulada per les normes de l'Organització Mundial del Comerç i, per tant, s'havien de començar a aplicar aranzels i quotes que no s'havien aplicat l'últim mig segle.

Aquesta part de l'acord s'ha resolt sense aranzels (la gran victòria que ven Johnson, juntament amb la recuperació sobre el control de les lleis i les aigües territorials) però amb la creació d'un mecanisme de control que supervisarà els negocis entre dues bandes. Així les empreses britàniques podran gaudir dels beneficis d'accedir al mercat únic –tot i que el Regne Unit en surt– però sota la lupa d'un nou mecanisme que garantirà la lliure competència i on es podran elevar queixes i aplicar represàlies si es detecten incompliments. A més, hi ha el compromís britànic de no recular en els estàndards europeus mediambientals o laborals. Aquesta ha sigut la solució tant en la qüestió de competència com d'arbitratge.

I l'últim punt era la pesca. La Unió reclamava garanties per poder donar estabilitat als seus pescadors i en canvi el Regne Unit mantenia la seva voluntat de recuperar la plena sobirania de les aigües. Finalment, l a UE hauria aconseguit rebaixar a entre el 25% i el 35% la retallada sobre la quota de pesca que el Regne Unit vol aplicar a les flotes comunitàries, quan Londres pretenia reduir-les el 80%. L'acord també implica una pròrroga de poc més de cinc anys sota aquestes condicions que després caldria renegociar.

La ratificació de 2.000 pàgines

Ara, però, cal veure si hi ha temps per dur a terme tots els tràmits necessaris perquè aquest acord entri en vigor l'1 de gener. L'Eurocambra ja havia arrufat les celles perquè ratificar un text ple de legalismes de fins a 2.000 pàgines, incloent-hi els annexos, que s'ha de traduir a totes les llengües oficials de la UE habitualment pot trigar fins a un mes. Pretendre fer-ho en menys temps és veure el Parlament com una simple cambra ratificadora quan hauria de tenir temps per analitzar el text i manifestar els seus dubtes o opinions. Però en aquest cas la urgència pot forçar una ratificació provisional que implicaria acabar el procés al gener, per exemple. Que acabi el procés de ratificació no voldrà dir acabar amb els maldecaps que ha provocat la separació entre el Regne Unit i la Unió Europea: queden moltes qüestions per resoldre, i les que encara no han sorgit.

Ara cada costat del canal de la Mànega vendrà l'acord tan bé com pugui. Johnson ha de convèncer els conservadors més durs que no ha reculat gaire i Brussel·les que no ha donat al Regne Unit màniga ampla per gaudir dels beneficis de la Unió sense ser-hi. I així, amb un pacte comercial que, a diferència del que és habitual, s'ha fet per divergir i no convergir, comença una nova etapa en l'agredolça relació entre el Regne Unit i la Unió Europea.