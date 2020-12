Johnson i Von der Leyen se citen cara a cara per resoldre el post-Brexit

Un altre dia sense acord en l'enrevessat embolic del Brexit. Divendres va semblar que s'arribava a l'abisme (un altre cop) quan els dos equips negociadors es donaven per vençuts i deixaven en mans de les més altes instàncies la decisió de continuar. I continuar és el que van decidir dissabte en una trucada telefònica la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre britànic, Boris Johnson. Una trucada que s'ha repetit aquest dilluns i després de la qual han decidit trobar-se físicament a Brussel·les "els pròxims dies" malgrat constatar que no hi ha prou consens per salvar l'acord perquè les grans diferències persisteixen.

Aquest matí, a primera hora, el negociador europeu, Michel Barnier, ha informat els ambaixadors dels vint-i-set governs del "poc progrés" aconseguit al llarg d'aquest cap de setmana, segons una alta font comunitària. Després d'aquesta reunió, en què Barnier els ha transmès que no pot garantir l'acord, segons el Financial Times, Downing Street ha fet un gest comprometent-se a retirar els articles de la polèmica llei de mercat interior que incompleixen l'acord de retirada signat pel mateix premier britànic.

Com informa Quim Aranda des de Londres, en un comunicat , Downing Street ha anunciat que si finalment s'arriba a un pacte comercial, "el govern del Regne Unit estaria disposat a eliminar la clàusula 44 del projecte de llei del mercat interior […] i també estaria disposat a desactivar les clàusules 45 i 47, relatives a les ajudes estatals, de manera que només es poguessin utilitzar quan fossin compatibles amb els drets i obligacions del Regne Unit en virtut del dret internacional". En altres paraules, els polèmics punts que va denunciar la UE del text, perquè infringien el protocol d'Irlanda del Nord i violaven el tractat internacional que és l'acord de retirada , serien eliminats.

L'última vegada que Johnson va viatjar a Brussel·les va ser precisament per signar l'acord que aquesta llei es volia saltar i que va permetre obrir un període de transició entre la sortida simbòlica del Regne Unit de la Unió i la sortida real, que es produirà aquest 31 de desembre hi hagi acord o no.

El gest s'ha produït poc abans de la trucada entre els dos líders, que han conversat durant una hora escassa. "Hem acordat que no s'han donat les condicions per tancar l'acord perquè persisteixen les diferències significatives en tres qüestions crítiques: la igualtat de condicions en la competència entre empreses, l'arbitratge entre les dues parts quan hi hagi conflictes i la pesca", diu el breu comunicat que han emès hores després d'acabar la trucada.

Per això demanen als responsables de les negociacions, Michel Barnier i David Frost, que preparin una revisió dels punts de disputa perquè les puguin discutir en una trobada presencial a Brussel·les els "pròxims dies".

El portaveu de la Comissió, Eric Mamer, especifica que no s'ha confirmat la data de la reunió. Però cal tenir en compte que l'agenda europea d'aquesta setmana està especialment plena. Dijous i divendres els caps d'estat i de govern es reuneixen en l'última cimera de l'any, que tot fa pensar que estarà inevitablement monopolitzada pel Brexit però que té qüestions tan importants en l'agenda com el desbloqueig dels fons antipandèmia.