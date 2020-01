El brot de coronavirus de Wuhan continua fora de control

El cos d'un home d'uns seixanta anys està estès a terra, boca amunt, mort, amb la cara coberta amb mascareta, mentre personal mèdic enfundat en equips de protecció es prepara per retirar el cadàver. La imatge, captada per un fotògraf de l'agència France Press en un carrer desert de Wuhan, il·lustra la crisi del coronavirus a la Xina, que continua escampant-se sense control.

El 2019-NoC ha infectat més de deu mil persones, de les quals 213 han mort (totes a la Xina), i continua escampant-se sense control. Fora de la Xina se n'han confirmat casos en 25 països: aquest divendres s'han afegit a la llista el Regne Unit, Rússia, Suècia i Itàlia, on s'ha declarat l'estat d'emergència. També augmenten els contagis no importats, és a dir, els que s'han contagiat d'un pacient infectat fora de la Xina: és el cas d'un metge a França i d'un taxista a Tailàndia. A Alemanya ja hi ha sis casos: cinc treballadors que es van infectar en un curs de formació d'una empresa de components d'automoció i el fill d'un d'ells, el primer cas d'un nen afectat a Europa.

A la Xina, on s'han confirmat 9.700 casos, hi ha més de 100.000 persones en observació mèdica, uns 50 milions han estat posats sota quarantena i les autoritats han demanat a les empreses de les províncies pròximes a Wuhan que allarguin les vacances dels seus empleats fins a mitjans de febrer. La Xina ha hagut de comprar 200 milions de mascaretes a empreses turques davant la falta de material de protecció.

Encara és difícil de predir quan remetrà el brot. Els científics encara no han pogut determinar com és de greu la malaltia ni com es transmet. Per ara només se sap del cert que té un període d'incubació de dues setmanes, en què el virus es pot transmetre entre persones abans que apareguin els primers símptomes. Segons un model publicat per la revista The Lancet, a Wuhan hi pot haver unes 75.800 persones infectades fins al 25 de gener.

Mentrestant continuen els esforços per evitar que el virus es propagui encara més. Després que els governs dels Estats Units, França i el Regne Unit recomanessin als seus ciutadans no viatjar a la Xina, nombroses aerolínies hi han cancel·lat els vols directes: les nord-americanes Delta, American i United deixaran de volar a la Xina continental, com ja havien anunciat British Airways, Lufthansa, Cathay, Air India o Air Canada, entre d'altres. Rússia només mantindrà els vols de l'estatal Aeroflot. Fins ara ja s'han cancel·lat més de 10.000 vols. Singapur, un dels principals hubs de l'Àsia, impedeix l'entrada de passatgers que hagin visitat recentment la Xina, fins i tot si només volen fer-hi escala. Com Singapur, Mongòlia i Rússia han tancat les seves fronteres amb la Xina.

Austràlia i l'Índia han pres mesures excepcionals amb els estudiants universitaris xinesos que tenien previst reincorporar-se a les classes després de les vacances de l'any nou. Alhora, els estats s'afanyen a treure els seus ciutadans de Wuhan: a més del vol en què ahir van ser repatriats britànics i espanyols, un centenar d'alemanys van tornar amb un avió militar a Berlín i Corea del Sud va evacuar 367 dels seus ciutadans.