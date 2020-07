Els brots situen Espanya entre els països més afectats d’Europa

260x366 Una carpa a Lleida, un dels punts de rebrot que ha fet incrementar la taxa espanyola d’incidència acumulada. / SANTI IGLESIAS Una carpa a Lleida, un dels punts de rebrot que ha fet incrementar la taxa espanyola d’incidència acumulada. / SANTI IGLESIAS

Espanya és el tercer país d’Europa amb més incidència acumulada de casos nous de coronavirus per cada 100.000 habitants dels últims 14 dies, només superat per Suècia i Portugal, segons les dades que facilita el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries. La taxa espanyola és de 27,39 casos nous diagnosticats per cada 100.000 habitants les últimes dues setmanes, mentre que la portuguesa i la sueca són de 43,9 i 41,3, respectivament. Unes taxes que contrasten amb la d’Itàlia, de 4,3. Els nous positius detectats a tot l’Estat van en augment, amb els brots de Catalunya i l’Aragó com a principals focus dels 201 detectats a Espanya.

L’increment de casos, que s’ha triplicat les últimes tres setmanes, s’ha de contrastar amb els ingressos hospitalaris i a les unitats de cures intensives. Aquesta última setmana s’han diagnosticat 8.297 casos nous a tot Espanya, 237 dels quals han hagut de ser hospitalitzats (un 2,9%) i 15 han hagut de ser ingressats a l’UCI (0,18%). La segona setmana de juliol, en canvi, es van diagnosticar 3.933 casos, dels quals 146 (3,7%) van ser ingressats i 8 (0,2%) van ser casos greus. La xifra de víctimes pel virus, segons les dades de Sanitat, és de 9 defuncions noves l’última setmana.

“És normal que es detectin molts més casos lleus respecte a abans, perquè ha augmentat notablement la capacitat de diagnòstic. Abans es diagnosticaven sobretot els casos que anaven a l’hospital, perquè necessitaven ser ingressats i era llavors quan se’ls feia la prova. Per tant, el nombre de casos hospitalitzats respecte als detectats era molt més alt. Al març la capacitat de detecció a Espanya era molt baixa, del 2%. Actualment podríem estimar que és del 30%”, explica Martí Català, investigador de l’Institut Germans Trias i Pujol i del grup BIOCOM-SC de la UPC. Català argumenta que l’alta incidència acumulada a Espanya s’explica en gran part pels brots a l’Aragó i Lleida, i també per l’augment de casos a Barcelona i l’àrea metropolitana.

Portugal, la taxa més elevada

Els brots també expliquen que Portugal hagi passat en poc més d’un mes de ser exemple de la lluita contra el coronavirus a ser el país europeu amb la taxa més elevada de casos nous diagnosticats per cada 100.000 habitants els últims 14 dies: 43,9. El creixement diari de nous casos oscil·la entre els 250 i els 400, i es concentra en més d’un 70% a les ciutats satèl·lit de la capital. La relaxació de la ciutadania, l’afectació en les famílies d’ingressos baixos, les aglomeracions al transport públic, així com les festes nocturnes improvisades, són alguns dels factors que han disparat la taxa de transmissió al país. A Portugal, però, la capacitat de detecció és un 10% més elevada que a Espanya. Segons les últimes dades públiques, les autoritats portugueses fan 135 proves diàries per cada 100.000 habitants davant de les 65 per cada 100.000 habitants a l’estat espanyol. Actualment tenen més de 450 casos hospitalitzats i 61 pacients en estat greu per coronavirus. “En tot cas, tant Portugal com Espanya estan en una situació molt allunyada de la que es va viure al març i a l’abril”, valora Català.

Darrere de Portugal, el segon país amb una taxa més elevada de casos nous diagnosticats per cada 100.000 habitants els últims 14 dies és Suècia, amb 41,3. El país escandinau, que ha mantingut una estratègia allunyada dels confinaments severs, va rondar el miler de casos nous per dia durant el juny. Les autoritats sueques, però, ho van atribuir a un increment significatiu dels tests de detecció i van rebutjar l’explicació d’un rebrot de la infecció. La tendència a l’alça iniciada a finals de maig, però, ara s’ha trencat, i durant el juliol s’han recuperat nivells similars als de la primavera. Durant la primera setmana d’aquest mes es van detectar 2.790 nous positius (una mitjana de 400 diaris) i l’última setmana 2.275 (uns 325 al dia). Els casos greus, en canvi, van a la baixa. Segons les dades oficials, ara mateix hi ha 48 pacients a les UCI (14 menys que divendres i 35 menys que dilluns passat), mentre que a mitjans d’abril n’hi va arribar a haver més de 500. La xifra de nous ingressos ha rondat una mitjana de tres diaris durant aquest juliol, mentre que a l’abril es va arribar a un pic de 66 nous ingressos en un sol dia.

La situació és diferent a França, on la taxa de casos nous diagnosticats per cada 100.000 habitants els últims 14 dies és de 9,5: de les més baixes d’Europa, però més alta respecte al mes passat. El país va registrar 2.973 nous casos durant la segona setmana de juny, la xifra més baixa des del pic de l’epidèmia a finals de març. Des de llavors, però, els casos nous han pujat. L’agència de Salut Pública en va comptabilitzar 3.844 del 6 al 12 de juliol.

El ministeri de Salut justifica aquesta pujada, en part, per la situació a la Guaiana Francesa, on el virus continua circulant activament. Una altra explicació és l’augment de les proves. Si bé no s’arriba a les 700.000 setmanals que el govern ha promès, se’n fan moltes més que durant el confinament -Català estima que al juny la capacitat de detecció a França era d’entre un 20% i un 30% més baixa que a Espanya i Portugal. Segons les últimes xifres, la segona setmana de juliol es van realitzar 346.035 proves a tot el país, gairebé un 30% més que la penúltima setmana de juny.

Un altre fet remarcable és la tendència a la baixa de les hospitalitzacions, tot i l’augment de nous casos. Mentre que durant la tercera setmana de juny hi va haver 763 noves hospitalitzacions, la segona setmana de juliol van baixar a les 606. Si bé el govern situa una segona onada “molt lluny”, s’han detectat “indicis inquietants d’una represa de l’epidèmia en certs llocs”. De fet, els focus actius han augmentat. D’una setmana a una altra han passat de 35 a 51 nous focus. En total, se n’estan investigant 97 en tot el territori.

Itàlia, el contrast

Itàlia va ser el primer país d’Europa a experimentar amb cruesa els efectes del coronavirus, però ara com ara té la situació aparentment controlada, amb una mitjana diària d’uns 200 casos nous i amb els brots actius localitzats i sota vigilància. “Això no vol dir que no pugui patir rebrots que disparin la incidència acumulada de casos nous al país, [actualment la més baixa d’Europa: 4,3], però les xifres mostren que de moment tenen la situació sota control”, resol Català.