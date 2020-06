Primer pas perquè Washington es converteixi en l'estat 51 dels Estats Units

Votació històrica a la Cambra de Representants dels Estats Units per convertir la ciutat de Washington en l'estat 51. Es tracta d'una iniciativa, però, que neix gairebé morta perquè només té el suport dels demòcrates: tant la majoria republicana al Senat com el president Donald Trump s'hi oposen.

No és el primer cop que s'intenta el reconeixement diferenciat de la capital nord-americana. En aquesta ocasió l'alcaldessa, la republicana Muriel Bowser, ha promogut la iniciativa, que té 227 copatrocinadors a la cambra baixa i 40 al Senat. Finalment el projecte ha passat per 232 vots a favor 180 en contra, però per convertir-se en llei ha de ser aprovada també pel Senat, dominat pels republicans, i rubricada per Trump.

La declaració d'estat suposaria que el districte de Colúmbia –al qual pertany Washington– disposaria per primer cop d'un delegat a la Cambra de Representants i dos senadors, una possibilitat que podria equilibrar les forces al Congrés donada la tendència demòcrata de l'electorat de la capital.

Els 700.000 habitants de la capital són els únics del país que no disposen de representants a les cambres legislatives, tot i que tenen les mateixes obligacions que la resta de compatriotes. Aquesta va ser una decisió dels pares fundadors del país que van disposar un apartat per minimitzar el poder de la capital per mantenir-la fora de les lluites de poder partidistes i que, a ulls de molts dels seus ciutadans, s'ha convertit en una discriminació flagrant.

Un cop ha sabut la decisió a la cambra baixa, Muriel Bowser s'ha felicitat perquè la votació "ha arreglat aquesta injustícia". La demòcrata és una de les alcaldesses afroamericanes que ha donat suport a les protestes arran de l'assassinat de George Floyd a Minneapolis i va desafiar l'ordre de Trump de desplegar la Guàrdia Nacional per apaivagar les multitudinàries protestes que es van succeir contra el racisme i la brutalitat policial.

"Vaig néixer sense representació, però juro que no moriré sense representació. Junts aconseguirem la condició d'estat de DC i, quan ho fem, recordarem aquest dia i recordarem tots els que van estar amb nosaltres al costat correcte de la història", ha assenyalat.

Bowser va donar les gràcies a Eleanor Holmes Norton, que va ser l'encarregada de sol·licitar l'admissió de la iniciativa i la seva consideració immediata per part de la Cambra Baixa. Eleanor Holmes Norton ha afirmat també a Twitter que la decisió marca "la primera vegada des de la creació de el districte de Colúmbia, fa 219 anys, que qualsevol de les dues cambres del Congrés aprova un projecte de llei per atorgar la condició d'estat als residents de [Washington] DC i, amb això, la igualtat de ciutadania".

També la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, ha mostrat el suport a la proposta amb una mascareta contra el coronavirus amb el número 51, en al·lusió a l'estat.

"Fins que els residents de DC no votin al Congrés, els esforços del moviment pels drets civils per garantir a les persones el dret a votar, perquè es compti i que realment compti per alguna cosa, quedaran incomplets", ha assenyalat en un comunicat la presidenta i directora executiva de la Conferència de Lideratge sobre Drets Civils i Humans, Vanita Gupta.