La campanya de Joe Biden, enterbolida per una acusació d'assetjament sexual

La plàcida carrera de Biden per ser nomenat candidat demòcrata a la Casa Blanca s'ha vist enterbolida per una acusació d'assetjament sexual. Tara Reade, que entre el 1992 i el 1993 va treballar com a assistent de l'exvicepresident dels EUA, assegura que Biden va abusar d'ella la primavera del 1993.

Segons el relat de Reade, ella i Biden estaven sols en un edifici d'oficines del Senat quan el llavors senador la va arraconar contra la pared, la va tocar per sota de la roba i la va penetrar amb els dits. L'exassistent ha denunciat els fets en el podcast de la periodista Katie Halper després que, segons ella, els principals mitjans nord-americans la ignoressin. La publicació Business Insider recull el testimoni de dues dones –una excompanya de Reade i una antiga veïna– que donen suport a la denuncia de l'exassistent.

De fet, Reade és una de les vuit dones que l'any passat ja van denunciar que Biden havia tingut comportaments amb elles que les havien fet sentir incòmodes, com ara abraçades o petons.

Els responsables de la campanya de Biden han reaccionat assegurant que l'incident que explica Reade mai va tenir lloc. L'exvicepresident dels Estats Units, però, no ha fet cap comentari públic sobre l'acusació, malgrat que són moltes les veus que demanen que faci un pas endavant. Alexandria Ocasio-Cortez, un dels noms forts del Partit Demòcrata, assegurava aquesta setmana que les acusacions de Reade mereixen ser examinades de forma justa, mentre que Nina Turner, copresidenta de la campanya de Bernie Sanders, demanava a Biden que donés una resposta. "No pot semblar que Reade és ignorada simplement perquè és una veritat incòmoda per a algunes persones del Partit Demòcrata", assenyalava Turner.

Aquest dimecres, el New York Times va emetre un comunicat en què assegurava que havien investigat les acusacions de Reade sense arribar a cap resultat concloent.