Trump es presenta ara com el millor gestor de la pandèmia

A tothom amb una mica de sentit comú l'assaltaria, com a mínim, un dubte. Atès que Donald Trump ha fet tot el contrari al que els experts han recomanat per controlar la propagació del coronavirus, d'entrada resulta xocant veure un anunci de la seva campanya en què el principal expert en malalties infeccioses de l'administració federal, el doctor Anthony Fauci, lloa la tasca del president. Al vídeo, després que una veu en off elogiï el lideratge de Trump per fer front a la pandèmia, se sent Fauci: "No puc imaginar que algú pogués fer més". Pura propaganda. L'anunci descontextualitza una declaració de Fauci del mes de març, quan la pandèmia començava, en què aplaudeix la feina de l'equip que la Casa Blanca va formar per afrontar la crisi. Un equip les conclusions i recomanacions del qual Trump ha ignorat sistemàticament.

No cal anar gaire enrere en el temps per certificar-ho. Després de deu dies sense sortir de Washington, i després d'haver estat hospitalitzat per haver contret el covid-19, Donald Trump va tornar als mítings amb un acte la matinada de dimarts a Florida que va incomplir totes les mesures de seguretat contra la pandèmia.

Míting sense mascaretes

El republicà va congregar una multitud, les mascaretes van brillar per la seva absència i la distància de seguretat era inexistent. Al sortir a l'escenari, Trump va començar a llançar mascaretes, com si la protecció de la salut fos una subhasta. El seu retorn als mítings va permetre certificar que la vivència directa de la malaltia no ha modificat la (manca de) seriositat amb què l'afronta. Eufòric, el mandatari va dir que se sentia tan "poderós" perquè, en teoria, és immune a un nou contagi immediat que petonejaria "tots" els seus seguidors.

Malgrat que els petons van quedar en retòrica, Trump i els seus mítings no necessiten arribar a aquest extrem carnal per preocupar el director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses. "Això és buscar-se problemes", va dir Anthony Fauci dilluns a la CNN. El metge, sempre exquisit en les seves intervencions públiques, s'ha vist atrapat sense voler en un duel amb el president per cortesia de l'equip de campanya de Trump.

Aclariment de l'expert

Una cosa és no criticar públicament el president i limitar-se a reiterar el missatge de la ciència -tasca en què Fauci ha sigut extremadament disciplinat- i una altra veure's en un anunci elogiant qui es comporta de forma obertament hostil amb les recomanacions dels científics. Per això, Fauci s'ha vist obligat a aclarir que ell no ha donat permís als responsables de la campanya de Trump perquè utilitzessin una cita seva i que, a més, les seves paraules es van emetre "completament fora de context". En una entrevista publicada ahir per The Daily Beast, Fauci va dir que se sentia "assetjat".

Resulta irònica la utilització propagandística de les seves declaracions, perquè el doctor Anthony Fauci és impopular entre les bases de Trump. El seu missatge contradiu permanentment el triomfalisme del president sobre la pandèmia, i el seu és, a més, un dels rostres que encarnen les polítiques de confinament i restricció de l'activitat econòmica que els trumpiste s veuen com un atac contra Trump, no com una mesura de salut pública.

El mateix president s'ha mofat aquest dimarts de la fiabilitat de les prediccions de Fauci en una piulada a Twitter com a resposta als aclariments del metge sobre el famós anunci. Malgrat tot, l'expert ha insistit: "Ni en els meus somnis més salvatges he pensat en cap moment en dimitir". Segons la CNN, la campanya del republicà seguirà utilitzant Fauci en posteriors anuncis.