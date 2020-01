La candidata pro democràcia arrasa a les eleccions presidencials de Taiwan

La candidata pro democràcia i actual presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, ha arrasat a les eleccions presidencials que s'han celebrat aquest dissabte a l'illa, davant el seu rival, el candidat pro xinès, Han Kuo-yu. Ha obtingut més de vuit milions de vots, el millor resultat des que hi ha democràcia a Taiwan. Aquesta àmplia victòria li dona molt marge per seguir, en el seu segon mandat, amb les seves polítiques de reforma social i amb la defensa de l' statu quo de Taiwan.

Tsai, al capdavant del Partit Democràtic Progressista (PDP), ha superat en més de dos milions i mig de vots Han Kuo-yu, el candidat del Kuomintang (KMT). Ha obtingut més del 57% dels vots, davant del 38,6% del KMT. La participació ha estat molt alta: el 75,5% de l'electorat a anat a les urnes.

En la seva primera compareixença davant la premsa, Tsai ha aprofitat per enviar un missatge directe a Pequín: ha assegurat que la proposta de reunificació sota la política d'“un país, dos sistemes” és “inacceptable” i que les relacions s'han de basar en la pau, el respecte i la democràcia, en lloc de les amenaces. També ha afegit: “Espero que els resultats enviïn el senyal correcte a la Xina i que sàpiga interpretar-los”.



Han no ha esperat a tenir els resultats definitius per reconèixer la seva derrota i felicitar Tsai. Ha declarat a la premsa que els seus esforços personals no han estat suficients i ha assegurat que dilluns tornarà al seu càrrec d'alcalde a la ciutat de Kaohsiung, un senyal que el KMT haurà d'afrontar una nova crisi, repensar la seva estratègia a llarg termini i buscar un nou líder. Han havia guanyat contra tot pronòstic les primàries del seu partit l'any passat. No pertanyia a l'elit del KMT, i el seu tarannà populista, unit a un acostament més moderat a la Xina, va provocar crítiques internes durant la campanya.

Les protestes de Hong Kong

Les protestes a Hong Kong han estat molt presents en aquests comicis i han impulsat la candidatura de Tsai, que va basar la seva campanya en la defensa de les llibertats i la democràcia a Taiwan, davant les pressions xineses. El triomf de Tsai Ing-wen tibarà en el futur les relacions amb Pequín. Un dels escenaris possibles és que la Xina augmenti la pressió militar sobre Taiwan, realitzant maniobres prop de les seves costes per a intimidar la població. El 2005 la Xina va aprovar una llei que autoritza la intervenció militar si Taiwan declara la independència. I l'any passat el president xinès, Xi Jinping, ja va amenaçar amb aquesta solució.

Oficialment la Xina ha assegurat durant la campanya electoral que no desitjava interferir en una elecció local d’“una de les seves províncies”, que és com defineix Taiwan. De fet, als mitjans xinesos es parla de Tsai com a “governadora provincial” i no com a presidenta. Però la realitat és que Pequín no ha dubtat a donar suport públic al KMT i ha impulsat una campanya d'informació a favor seu a través d'institucions, plataformes de continguts i mitjans de comunicació comprats per capital xinès, com el grup China Times Media Group.

A part del desig nacionalista de reunificar-se en una sola Xina sota el govern del Partit Comunista, el control de Taiwan aportaria altres avantatges a Pequín. Taiwan es troba entre les primeres 20 economies del món, tecnològicament està més avançada i podria millorar la seva capacitat en I+D. A més, l'illa té una posició excel·lent per ampliar el poder militar de Pequín al Mar de la Xina.