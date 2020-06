Arrenca el referèndum amb què Putin pretén perpetuar-se en el poder

Les votacions pel referèndum que permetria a Vladímir Putin presentar-se a la reelecció al 2024 han començat aquest dijous amb el vot per correu. Aquest procés, que s'acabarà l'1 de juliol, inclou el vot electrònic i ha sigut criticat per l'oposició perquè considera que afavoreix el frau. El president de Rússia podria mantenir-se en el poder fins al 2036 si s'aprova el paquet de lleis proposades.

La seva proposta de reforma constitucional que ja han aprovat Parlament i Tribunal Constitucional, anunciada al gener, va portar a dimitir tot el govern rus en bloc. L'excoronel del KGB va proposar una sèrie de canvis constitucionals que, a més d'ampliar les mesures socials, li permetrien presentar-se novament a les eleccions del 2024.

El descontentament entre la població creix a causa del descens de la qualitat de vida del país en un context d'augment de l'atur, i a les restriccions de l'activitat laboral a causa del coronavirus. Tot i els dramàtics números (7.000 infectats diaris al país), el país ha celebrat aquest dimecres la desfilada militar del Dia de la Victòria a Moscou.

Putin ha anunciat una pujada d'impostos als més rics per primera vegada en dues dècades, així com un paquet de mesures populars de suport econòmic a les famílies, els aturats i les empreses. "Hem demostrat que som capaços de resoldre problemes d'extrema dificultat", ha declarat el mandatari en un discurs a la nació en què ha elogiat la resposta russa a la pandèmia. La recaptació d'aquests impostos es dedicarà a tractar nens amb malalties greus, ha afegit.

Putin, de 68 anys, acaba el seu mandat, teòricament l'últim, el 2024, perpo diumenge passat va declarar obertament per primer cop que si la ciutadania dona suport a la reforma podria intentar quedar-se al Kremlin. "No descarto la possibilitat de presentar-me, és l'hora de treballar i no de buscar successors", va declarar el líder rus. La votació s'havia de fer el 22 d'abril però es va ajornar per la pandèmia.