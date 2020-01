La capital d'Austràlia declara l'estat d'emergència pels incendis

Amb temperatures per sobre dels 40 ºC i el fort vent que alimenta l'incendi declarat al sud del Territori de la Capital Australiana –l'estat del sud-est australià on es troba Canberra–, les autoritats del país temen que el foc sobrepassi molt aviat les capacitats de control dels bombers. És per això que les autoritats de la capital australiana, Canberra, han declarat aquest divendres l'estat d'emergència, una mesura que no es prenia a la ciutat des del 2003.

"Aquest foc es pot convertir en impredictible i pot esdevenir del tot incontrolable. La combinació de calor extrema, vents i la vegetació seca posen els suburbis al sud de Canberra en risc", alertava aquest divendres Andrew Barr, ministre en cap del Territori de la Capital Australiana, en una intervenció televisada.

Demà dissabte s'espera arribar al pic de l'onada de calor a Nova Gal·les del Sud, cosa que provocarà "condicions de calor extrema en algunes àrees" d'aquest estat fronterer amb el Territori de la Capital d'Austràlia, segons informava el cos de bombers de Nova Gal·les del Sud. A Canberra i altres estats del sud com Tasmània o Victòria les temperatures superaven els 40 ºC aquest divendres i es preveia que seguirien molt altes durant tot el cap de setmana.

El foc que s'apropa a Canberra pel sud ha cremat ja 185 quilòmetres quadrats (18.500 hectàrees), cosa que representa un 8% de la massa de terra a la zona. La declaració de l'estat d'emergència durarà 72 hores i atorgarà a les autoritats de la capital australiana poders especials per ordenar evacuacions, tallar carreteres o assumir el control de propietats privades, en cas que sigui necessari.

Els devastadors incendis que porten des del novembre cremant sobretot en aquests dos estats del sud-est australià juntament amb el de Victòria, també al sud, han deixat ja més d'11,7 milions d'hectàrees cremades i han matat 33 persones i mil milions d'animals, molts d'ells d'espècies endèmiques d'Austràlia com el coala.

Arreu d'Austràlia, que viu una onada d'incendis excepcional, que afecta zones que fins ara no cremaven amb aquesta intensitat (com el sud-est del país), hi ha encara desenes de focs actius. A l'estat veí de Nova Zelanda, on el fum dels focs australians han ennegrit fins i tot els glacera, els bombers també lluiten per contenir 25 focs que es propaguen molt ràpidament.