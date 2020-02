Nova Delhi, camp de batalla entre hindús i musulmans durant la visita de Trump

Columnes de fum negre s'elevaven fins al cel aquest dimarts en plena batalla campal entre hindús i musulmans en un barri pobre de Nova Delhi, la capital de l'Índia, que ha causat fins ara deu morts. Una violència sectària que ha coincidit amb la visita al país del president dels Estats Units, Donald Trump.

En un altre lloc de la ciutat de fet, Donald Trump i el primer ministre indi, Narendra Modi, feien turisme i celebraven reunions de treball aliens, aparentment, a la tensió i les protestes que esclataven a la capital en suport de la política d'"hindús primer" instaurada per Modi i que van desembocar en enfrontaments.

Grans grups d'homes hindús, molts dels quals amb una línia de safrà pintada al front, patrullaven enfurismats pels carrers de la ciutat amb bastons, barres de ferro i bats de beisbol, amenaçant d'agredir periodistes o qualsevol persona aliena a les protestes.

Com a mínim set persones van ser assassinades dilluns a l'àrea de Maujpur, al nord de Delhi, inclòs un policia que va rebre un cop de pedra al cap. Dimarts el balanç de morts s'elevava a deu. Furgonetes plenes de policies antidisturbis, amb cascos i mascaretes, es movien entre la multitud per carrers plens de restes de pedres i maons.

"La situació és volàtil i tensa", explica Alok Kumar, un alt comandament de la policia. "És un veïnat mixt i en qüestió de segons pots tenir milers de persones enfrontant-se al carrer, una petita espurna pot fer esclatar la situació".

El govern de Modi ha presentat la visita de Trump com una prova del gran pes de l'Índia en l'escena internacional. Intentava així girar full a mesos de protestes als carrers en contra del seu govern i en defensa, segons els organitzadors, dels fonaments de la democràcia índia com un sistema secular, davant el que consideren un intent de Modi i els seus aliats de convertir el país en un estat hindú.

L'espurna que va encendre les protestes va ser la proclamació d'una llei de ciutadania que concedia la nacionalització immediata com a indis a totes les persones immigrants de qualsevol religió de l'Àsia meridional, excepte per als musulmans. Els musulmans indis, desesperats per la victòria electoral del partit nacionalista de Modi, van sortir de seguida a manifestar-se, juntament amb activistes pels drets humans, acadèmics i persones preocupades per la deriva sectària al país.

Des que les eleccions de l'any passat van garantir un nou mandat al president Modi i el seu partit Bharatiya Janata Party (el Partit Popular Indi), molts indis temien un esclat de la violència entre comunitats, desencadenada pel triomfalisme hindú i la desesperació dels musulmans. Malgrat tot, fins ara la majoria de les protestes havien sigut pacífiques.

Els enfrontaments violents a Delhi marquen una nova etapa en la polarització social que es viu al país sota la presidència de Modi, una violència que ha marcat altres vegades la seva acció política. El 2002, quan era ministre de l'estat de Guajarat, els disturbis sectaris van deixar més de mil morts (la gran majoria, musulmans assassinats per grups hindús).

Ell i el seu govern van ser acusats d'ordenar a la policia mantenir-se al marge mentre la violència continuava. Modi va negar les acusacions i el 2012 una investigació del Tribunal Suprem del país no va trobar evidències per processar-lo. Malgrat tot, fins al 2014, quan va ser proclamat primer ministre, no podia entrar als Estats Units per les sospites que hi havia contra ell.

Diumenge passat els problemes van esclatar a Maujpur quan residents hindús van sortir a manifestar-se a favor de la llei de ciutadania i van voler expulsar els musulmans que hi protestaven en contra. Ràpidament les protestes van desembocar en enfrontaments entre grups de joves que van començar a tirar-se pedres.