Més de 200.000 casos de Covid-19 arreu del món i 82.000 ja s'han recuperat

La pandèmia de Covid-19 segueix el seu curs. Arreu del món ja s'han superat 200.000 casos, segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins, i el virus ja ha arribat a 155 països. 82.000 malalts s'han recuperat i s'han superat els 8.000 morts.

Espanya és el tercer país fora de la Xina amb més casos confirmats, després d'Itàlia i l'Iran. "La suma dels casos detectats a Europa ja arriba gairebé al nivell de la Xina, i també crida l'atenció la taxa de letalitat (el nombre de defuncions sobre el nombre de positius), que és més elevada a Europa: mentre que la mitjana mundial és de 2,5 defuncions per cada 100 infectats, a Europa és de 7 i a Espanya d'entre 3 i 4. Però cal tenir en compte que la capacitat de diagnòstic no és igual a tot arreu. Si només es fan proves a la gent gran, la letalitat resultant és molt elevada. Si, en canvi, com es va fer a Corea del Sud, es fan proves a tots els casos sospitosos, la letalitat baixa. I com que hi ha molts casos asimptomàtics que no s'analitzen, el nombre real d'infectats és desconegut: tot depèn del col·lectiu a qui es fan les proves i també de l'efectivitat del sistema sanitari per diagnosticar i tractar els casos més greus", explica a l'ARA Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA-CReSA i professor de la UAB.

Després de situar Europa com a centre de la pandèmia, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha posat l'accent en els països del sud-est asiàtic, on ha començat la transmissió comunitària, als quals ha demanat que adoptin mesures "agressives" per contenir l'epidèmia. El director regional Poonam Kehetrapal Singh va demanar "escalar" la resposta després que a Tailàndia els casos s'hagin disparat un 20%, fins als 212.