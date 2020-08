La causa de l'explosió a Beirut: 2.700 tones de nitrat d'amoni

Tarda plàcida d'estiu a Beirut quan de cop i volta una gran explosió ha saccejat la ciutat sencera. La brutal deflagració, semblant a una gran bola de foc, ha estat tant forta que molts dels habitants de la capital libanesa s'han pensat inicialment que es tractava d'un terratrèmol. Altres trucaven familiars i amics, convençuts que l'explosió havia tingut lloc al propi veïnat, de tant forta com havia estat.

Al barri d'Hamra, el porter d'un edifici -habituat als temps de les bombes setmanals a la capital- comentava amb indiferència: “Es tracta d'una bomba, com sempre”.

El cel s'ha impregnat d'un fum de color taronja mentre els carrers s'omplien de ciutadans espantats. Alguns, ensangonats, corrien i cridaven enmig del so de les sirenes de les ambulàncies que transportaven els morts i els ferits. De moment ja han mort 70 persones i la xifra de ferits puja a 4.000.

Edificis rebentats

Arreu de la capital, vidres trencats s'han convertit en una catifa que cobria els carrers. A la zona veïna al port, situat prop del centre de la ciutat, alguns edificis estaven completament rebentats, no només per fora sinó també en el seu interior. “Encara no sabem com estem vius”, comentava la Sarah entre la devastació a casa seva al proper barri de Geitawi. Com ella, molts asseguraven mai haver escoltat una explosió similar.

Mentrestant, altres veïns intentaven posar ordre a la ciutat caòtica. Persones netejant la trencadissa mentre altres voluntaris, en absència de semàfors, cercaven d'organitzar el tràfic congestionat a aquella hora de la tarda.

Diversos hospitals de la capital asseguraven ahir prop de la mitjanit, sis hores després de l'explosió, que havien assolit la capacitat màxima i que no podien acceptar les víctimes que continuaven arribant.

Material explosiu

Després de visitar el dantesc lloc de l'explosió, el cap de la Seguretat General, Abbas Ibrahim, ha assegurat que la deflagració s'hauria originat en un magatzem on hi havia "materials altament explosius" dins el port de Beirut. I posteriorment ha detallat que es tractaria de 2.700 tones de nitrat d'amoni. Un material altament explosiu que hauria estat emmagatzemat al port des de feia diversos anys, almenys des del 2014.

Per la seva banda, el primer ministre, Hassan Diab, ha declarat que hi haurà una investigació sobre per què aquell material es trobava allà i ha assegurat amb contundència que els responsables de l'explosió en pagaran el preu.

En canvi, el president nord-americà, Donald Trump, ha posat en dubte aquesta hipòtesi i, en una roda de premsa a Washington, ha declarat que l'explosió l'hauria provocat més aviat "un atac" amb "algun tipus de bomba". "M'he reunit amb alguns dels nostres grans generals i creuen que ha estat això [un atac], no s'ha tractat d'una explosió industrial", ha insistit.

L'incident s'ha produit tres dies abans que el Tribunal Especial pel Líban, una cort internacional amb seu a l'Haia, hagi d'anunciar el seu veredicte sobre l'assassinat de l'exprimer ministre Rafiq Hariri, el 2005. Una sentència que probablement assenyalarà cap a Hezbol·lah, accentuant les diferències sectàries en el país. Un fet que inicialment ha portat molts ciutadans a pensar que es tractava d'un atemptat polític, habituals en el país durant les darreres dècades.

També s'ha especulat que es pogués tractar d'un atac israelià contra un magatzem d'armes d'Hezbol·lah, després de setmanes d'una escalada de tensió entre tots dos. Però Israel s'ha afanyat a desmentir-ho.

Sigui com sigui, la deflagració colpeja el Líban, en un dels seus moments més baixos. Enfonsat en un col·lapse econòmic, amb una profunda crisi, política i social, el país estava just reforçant les mesures de confinament enmig d'un repunt dels casos de covid-19.