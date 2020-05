Un centenar d'ONG i un milió de firmes reclamen a la UE un Green Deal per recuperar-se del covid-19

El clam perquè la Unió Europea surti de la crisi del covid-19 amb una aposta clara per l’economia verda és cada cop més unànime. En els últims dies hi ha hagut iniciatives des de diversos sectors (inclosos els ministres de Medi Ambient de fins a 17 països de la mateixa UE) que reclamen a Brussel·les que el pla d’estímuls econòmics per recuperar l’economia després de la pandèmia s’emmarqui en el Green Deal i ajudi a crear ocupació en els sectors de la tecnologia verda i les energies renovables.

Aquest dijous, la crida agafa una nova embranzida amb la carta enviada per 100 ONG i firmada per més d’un milió de persones que reclama també a la Unió Europea una sortida verda a la crisi. Sota el nom de Green 10, aquesta coalició d'organitzacions mediambientals se suma amb la seva carta a les crides per a una recuperació verda que han fet ja ministres europeus, grups de científics, el Club de Roma i fins i tot representants de 200 empreses.

Impulsada per organitzacions com Greenpeace, WWF i desenes d'ONG que formen part de la Climate Action Network (CAN), la carta enviada per Green 10 al vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, responsable del Green Deal europeu, reclama que el nou marc pressupostari europeu, que està encara en negociació per al termini 2021-27, destini almenys el 50% a polítiques climàtiques (el doble del que preveu avui destinar-hi la Comissió d’Ursula von der Leyen).

Estímuls per descarbonitzar l’economia

La missiva, firmada per 1,2 milions de persones a través de les campanyes encetades a Avaaz , WeMove Europe i SumOfUs , reclama que tant el nou pressupost europeu a set anys com el pla d’estímul econòmic per la crisi del covid-19 abandonin del tot els sectors dels combustibles fòssils i impulsin polítiques per aconseguir la “neutralitat climàtica” el 2050, tal com s’ha compromès la Unió Europea.

“El covid-19 ens ensenya que prevenir és millor que curar. Actuar per prevenir el perillós canvi climàtic és la millor manera de treure Europa i el món d’aquesta crisi econòmica d’una manera que protegeixi els ciutadans i les economies de futures disrupcions”, afirma Wendel Trio, director de la CAN a Europa. Per la seva banda, la directora de l'oficina europea de WWF, Ester Asin, recorda que molts polítics s’omplen la boca aquests dies parlant de “la recuperació verda”. “Però ara és el moment que els que prenen decisions posin els diners allà on diuen”.

Els integrants de la coalició Green 10 reclamen que els plans d'estímul dels governs per recuperar l'economia no serveixin per rescatar el sector dels combustibles fòssils ni empreses contaminants com les del sector químic, el del carbó o les aerolínies.