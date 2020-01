Les claus del judici polític que definirà el futur de Donald Trump

Hi ha pel·lícules que, si se sap què passarà al final, és absurd mirar-les. Però n'hi ha d'altres en què encara que es conegui com acaben el més interessant és com s'expliquen i les conclusions que se n'extreuen. La pel·lícula de l' impeachment a Donald Trum sembla que té un final anunciat: el president acabarà la seva legislatura i seguirà a la Casa Blanca almenys fins al gener del 2021. El més interessant, doncs, serà saber el relat de l' impeachment i els seus efectes.

Com es desenvoluparà el judici?

Aquest dimarts s'inicia al Senat el tercer judici polític de la història a un president dels Estats Units. La setmana passada es van fer els tràmits protocol·laris –el jurament del president del Tribunal Suprem i dels senadors, que exerciran de jurat– i aquest dimarts comença el judici com a tal. El líder de la majoria republicana, Mitch McConnell, presentarà una resolució per establir els paràmetres sota els quals es desenvoluparà. És improbable que inclogui la garantia que se citin nous testimonis.

Els demòcrates, en canvi, aspiren a poder citar-los i també a sol·licitar documents que van ser bloquejats per la Casa Blanca durant la fase d'investigació a la Cambra de Representants, però segurament hauran d'esperar que acabi l'exposició d'arguments de l'acusació i de la defensa, que començarà dimecres. També hauran d'esperar que els senadors facin les preguntes que considerin pertinents. Serà llavors quan es voti si són necessàries proves addicionals o no, una mesura que podria perjudicar els interessos del mandatari.

La durada total del procés és una incògnita. Donald Trump aspira a arribar absolt al discurs de l'estat de la Unió, que tindrà lloc el 4 de febrer, però el judici podria prolongar-se més d'un mes.

651x366 Nancy Pelosi vota la resolució per l''impeachment' contra Trump a la Cambra de Representants / TOM BRENNER / REUTERS Nancy Pelosi vota la resolució per l''impeachment' contra Trump a la Cambra de Representants / TOM BRENNER / REUTERS

De què acusen Trump els demòcrates?

L'acusació, representada per set congressistes demòcrates, va publicar durant el cap de setmana un document en què defensa els seus principals arguments, entre els quals que "les evidències proven de manera aclaparadora que [Trump] és culpable" dels càrrecs d'abús de poder i obstrucció al Congrés.

El primer es fonamenta en les seves pressions al president d'Ucraïna perquè anunciés una investigació de la presumpta conspiració orquestrada pel seu país contra Trump en les eleccions del 2016, a més d'una altra contra l'exvicepresident Joe Biden per les seves suposades corrupteles a Ucraïna. Tot això, en teoria, a canvi d'una visita a la Casa Blanca i del lliurament de l'ajuda militar aprovada pel Congrés per valor de prop de 400 milions de dòlars, que la Casa Blanca va retenir durant 84 dies.

El segon, per l'obstrucció a la investigació de l' impeachment al negar el lliurament de documents i la participació de testimonis amb coneixement de primera mà dels fets. Entre ells, l'exassessor de Seguretat Nacional John Bolton o el cap de gabinet, Mick Mulvaney. Aquest últim va arribar a reconèixer en roda de premsa que l'ajuda econòmica es va retenir per pressionar Ucraïna perquè anunciés les investigacions. Hores després, la Casa Blanca el va obligar a rectificar.

Quina és la defensa de Donald Trump?

Exercida per nou advocats, està per veure en quina mesura la defensa del president intentarà contrarestar el relat demòcrata amb un de propi. Durant la fase de la investigació, la Casa Blanca es va negar a enviar-hi una representació i van ser els mateixos congressistes republicans qui van acabar defensant Trump.

No obstant això, mai van entrar al fons de l'acusació i es van limitar a atacar les formes. Jay Sekulow i Pat Cipollone, dos dels advocats del mandatari, van advertir que l' impeachment és "un perillós atac contra el dret de la gent a triar lliurement el seu president".

Quines conseqüències tindrà l''impeachment'?

Durant el mes transcorregut entre la votació dels càrrecs i l'inici del judici s'han conegut noves proves i declaracions que reforcen els arguments demòcrates contra Donald Trump, però és improbable que canviïn d'opinió el nombre suficient de senadors republicans per aconseguir destituir el president. De fet, en calen vint i ni una deserció demòcrata.

Però sí que poden modificar el seu criteri prou senadors per poder forçar la convocatòria de testimonis –se'n necessiten quatre de republicans– i amb ells, potser, perjudicar les opcions electorals del president.