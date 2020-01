Les grans companyies aèries deixen de sobrevolar l'Iraq i l'Iran

L'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha intensificat amb l'atac iranià amb míssils sobre bases nord-americanes a l'Iraq d'aquest dimecres, ha comportat la cancel·lació i desviació de molts vols per evitar sobrevolar la zona en conflicte, que comprèn l'Iran i l'Iraq, però també l'espai aeri dels golfs Pèrsic i d'Oman.

La iniciativa l'ha pres l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units (FAA), que hores després de l'atac iranià contra les bases militars iraquianes ha prohibit que les línies aèries dels EUA sobrevolin els dos països de l'Orient Mitjà. Poc després s'hi han anat afegint més companyies de tot el món, malgrat que la prohibició de la FAA no els hi obligava. Tradicionalment, les empreses internacionals solen tenir en compte les decisions d'aquest organisme nord-americà.

L'Agència Federal de Transport Aeri de Rússia també ha seguit l'exemple dels Estats Units i ha prohibit els vols russos sobre la zona. D'altra banda, les empreses que han desviat els vols per pròpia voluntat són Lufthansa (Alemanya), Air Canada, Air France-KLM, Singapore Airlines, Qantas (Austràlia), Fly Emirates i Flydubai (Dubai), Qatar Airways i Malaysia Airlines. Segons l'agència Reuters, les companyies britàniques British Airways i Virgin han dit que alguns dels seus vols es veurien afectats pels canvis de ruta, però no han especificat si els cancel·laven tots. Altres companyies, com Norwegian Air, han optat per no modificar cap vol, malgrat que han dit que seguirien de prop la situació.

La FAA ha fet pública la mesura mitjançant un avís a tots els pilots nord-americans penjat a Twitter, en què comunicava la "prohibició d'operar als espais aeris de l'Iraq, l'Iran i sobre les aigües del golf Pèrsic i el d'Oman". La institució nord-americana també ha dit que la prohibició era "deguda a la intensificació d'operacions militars a la zona i a la creixent tensió política a l'Orient Mitjà, que representen un risc persistent per a la seguretat de les operacions aèries civils dels Estats Units".

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3