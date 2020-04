La comunitat catalana de Hong Kong dona 10.420 mascaretes al departament de Salut

En temps difícils per comprar material sanitari, un grup d'expatriats catalans s'han organitzat per enviar prop de 10.500 mascaretes que arribaran aquesta setmana al departament de Salut català. La greu situació de desproveïment de material de protecció als hospitals catalans ha activat la solidaritat. La iniciativa va sorgir de manera espontània a través del grup de WhatsApp que manté en contacte els residents a Hong Kong i ràpidament es van organitzar.

Mentre uns buscaven els productes, uns altres es van informar de la manera d'enviar l'ajuda i la destinació adequada. En trenta-dues hores es va poder completar un enviament de 10.200 màscares quirúrgiques i 220 model FFP2, que va sortir dijous de Hong Kong i s'espera que arribi com a molt tard aquest dimecres a Barcelona.

En farmàcies i botigues

Les mascaretes es van comprar en farmàcies i botigues de Hong Kong, comparant preus per buscar la millor oferta i enviar el màxim nombre de caixes d'aquest material, que ara és tan difícil de trobar. Per fer els tràmits i assegurar-se que l'enviament arribi correctament com a donació han comptat amb la col·laboració i l'assessorament d'ACCIÓ. En l'eficàcia de l'operació segurament hi ha ajudat que una gran part de la comunitat és formada per empresaris, acostumats a superar aquesta mena de dificultats.

Una de les coordinadores, Beth Parera, destaca la col·laboració i disponibilitat de tothom. Ni tan sols es va esperar a recollir les donacions o fer un pressupost. Es va optar per fer la compra ràpida del material i així evitar la pujada de preus. L'import es va dividir entre tots els que es van apuntar a la iniciativa, en total més de mig centenar.

Parera, que fa catorze anys que resideix a Hong Kong, vol destacar la importància d'unir-se i de col·laborar. I afirma: “És un petit gra de sorra, però en aquests moments si tots els que vivim fora ens organitzem podem ajudar, perquè fa falta”.

Al febrer, al principi de l'epidèmia de covid-19, a Hong Kong faltaven les mascaretes. Se n'havia prohibit la importació amb l'objectiu d'evitar que les utilitzessin els manifestants prodemocràcia durant els seus actes per evitar ser identificats.

La situació es va anar normalitzant, però ara tornen a escassejar, perquè la gent en compra per enviar-les a empreses o particulars d'altres països. A la veïna província de Guangdong, les fàbriques xineses han recuperat la producció, però l'expansió de la pandèmia ha creat una gran demanda. Els preus pugen i hi ha molta competència per comprar-ne.