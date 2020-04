La justícia de l'Equador condemna a vuit anys de presó l'expresident Correa

Rafael Correa queda gairebé eliminat de la cursa electoral per als comicis de l'Equador de l'any vinent. La condemna a vuit anys de presó per corrupció l'aparta de la seva tornada a la política equatoriana, en una decisió que ha titllat d'"atemptat als drets humans i la democràcia".

El Tribunal Nacional, l'equivalent al Suprem, considera provat que els polítics, amb Correa i el seu vicepresident, Jorge Glas, al capdavant, van teixir una xarxa de suborns amb empresaris per finançar il·legalment Aliança PAIS, la formació esquerrana que governa des del 2007. En total es calcula que l'"estructura de corrupció", en paraules dels magistrats, va desviar 7,5 milions de dòlars. La sentència, que pot ser recorreguda, també inhabilita per ocupar càrrec públic els dos exdirigents durant 25 anys.

Segons la sentència, durant el seu últim mandat, entre el 2012 i el 2016, Correa era el cap d'aquesta piràmide corrupta en què van participar empreses equatorianes per finançar el partit oficialista a canvi de profitosos contractes d'obra pública i serveis amb l'Estat.

D'acord amb la sala penal del tribunal, la vintena de ministres també sentenciats, reportaven a un "nivell jeràrquic" a Correa i Jorge Glas, que és a la presó per una altra condemna. Entre les empreses assenyalades que es van avenir a les pràctiques corruptes hi ha el gegant de la construcció brasiler Oderbrecht, que està vinculat amb casos similars a tota la regió llatinoamericana.

El tribunal obliga els acusats a reparar els danys i perjudicis causats durant els anys de corrupteles i fins i tot els condemna a la col·locació d'una placa a l'edifici seu de la presidència de l'Equador en què quedin per escrit les seves disculpes a la ciutadania pels milions perduts i a seguir un curs de 300 hores sobre ètica en la funció pública. El megacàs de corrupció es va destapar arran d'una investigació periodística del portal Mil Hojas en què es revelaven les xarxes de connivència entre polítics i empresaris.

Se confirmó la validez de nuestra investigación periodística #ArrozVerde con la condena de prisión de 8 años para los 20 procesados. Acá puede revisar cada uno de nuestro reportajes 📗 https://t.co/JxC1JdSXUw pic.twitter.com/tOcP7isHbs — Fundación Mil Hojas (@fmilhojas) April 7, 2020

Correa ha sigut jutjat en rebel·lia perquè no es ha respost mai a les acusacions de la Fiscalia perquè considera que el cas volia "judicialitzar la política" i manté la seva residència a Brussel·les, la ciutat natal de la seva esposa, Anne Malherbe Gosselin, on es va instal·lar el 2017, després de passar la presidència a mans del seu número dos, Lenín Moreno. Des de la capital belga, l'expresident ha assegurat que se sent tranquil i, en un missatge al seu compte de Twitter, ha insistit que la causa judicial contra ell no té cap altre objectiu que inhabilitar-lo per a les pròximes eleccions i ha assegurat que no té "cap fe en la justícia" equatoriana, que ha situat al servei dels seus enemics polítics. "El judici ha sigut una pallassada", ha afirmat.

🔴🔴🔴Por favor, difunde.

Mi gratitud a todos por su cariño y apoyo ante la canallada que enfrentamos.

La prioridad ahora es cuidar la vida y la Patria frente a esta tragedia que vivimos.

El resto vendrá después.

Un inmenso abrazo. pic.twitter.com/M69Yw8h46L — Rafael Correa (@MashiRafael) April 8, 2020

Però per a la fiscal general, Diana Salazar, Correa era l'home que donava les ordres i ha valorat que la compensació econòmica podria rondar els 1.100 milions de dòlars. A banda d'aquesta sentència, l'expresident té una dotzena de causes obertes en diferents fases.