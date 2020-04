Espanya és l'únic país de la UE que té les criatures tancades a casa

La decisió del govern espanyol de no deixar sortir les criatures de casa és inèdita a Europa. Encara que Espanya és un dels països més afectats per la pandèmia, ni tan sols a Itàlia, el més colpejat del continent, s'ha pres una mesura com aquesta. Aquest és el panorama sobre el confinament dels infants en diferents països de la Unió Europea.

Itàlia : els menors de 18 anys no poden sortir a passejar (tot i que el ministeri de l'Interior ho havia anunciat, el govern Conte va fer poc després marxa enrere), però poden acompanyar els adults a fer trajectes imprescindibles. A la Llombardia no poden sortir en cap cas, tot i que la mesura no s'aplica estrictament.

: els menors de 18 anys no poden sortir a passejar (tot i que el ministeri de l'Interior ho havia anunciat, el govern Conte va fer poc després marxa enrere), però poden acompanyar els adults a fer trajectes imprescindibles. A la Llombardia no poden sortir en cap cas, tot i que la mesura no s'aplica estrictament. Regne Unit : tothom pot sortir al carrer un cop al dia, durant una hora i mitja, per fer exercici.

: tothom pot sortir al carrer un cop al dia, durant una hora i mitja, per fer exercici. França : per sortir al carrer cal tenir un document oficial que argumenti el motiu de la sortida. Els pares han de signar el document als fills. El govern preveu reobrir gradualment escoles i instituts a partir de l'11 de maig.

: per sortir al carrer cal tenir un document oficial que argumenti el motiu de la sortida. Els pares han de signar el document als fills. El govern preveu reobrir gradualment escoles i instituts a partir de l'11 de maig. Dinamarca : va reobrir dimecres les escoles de primària i les escoles bressol. És el primer país europeu que ha recuperat l'activitat escolar.

: va reobrir dimecres les escoles de primària i les escoles bressol. És el primer país europeu que ha recuperat l'activitat escolar. Suècia : les escoles de primària continuen funcionant amb mesures de distanciament social. Les de secundària i les universitats encara no tenen data de tornar a l'activitat.

: les escoles de primària continuen funcionant amb mesures de distanciament social. Les de secundària i les universitats encara no tenen data de tornar a l'activitat. Noruega : té previst reobrir les escoles bressol dilluns i les de primària una setmana més tard.

: té previst reobrir les escoles bressol dilluns i les de primària una setmana més tard. Alemanya : es farà un retorn progressiu a l'escola a partir del 4 de maig, prioritzant els alumnes que hagin de superar exàmens. S'estan preparant noves normatives sobre les hores de pati i el transport escolar. Les famílies que conviuen a la mateixa casa poden sortir juntes al carrer, mantenint una distància mínima d'1,5 metres i es permet l'exercici a l'aire lliure.

: es farà un retorn progressiu a l'escola a partir del 4 de maig, prioritzant els alumnes que hagin de superar exàmens. S'estan preparant noves normatives sobre les hores de pati i el transport escolar. Les famílies que conviuen a la mateixa casa poden sortir juntes al carrer, mantenint una distància mínima d'1,5 metres i es permet l'exercici a l'aire lliure. Bèlgica : els nens i nenes sempre han pogut estar al carrer i als parcs. A més, des de dimecres les famílies amb criatures menors de 5 anys i persones dependents o amb mobilitat reduïda poden moure's amb cotxe per sortir a parcs o boscos. El govern recomana sortir a passejar o fer esport respectant la distància de seguretat.

: els nens i nenes sempre han pogut estar al carrer i als parcs. A més, des de dimecres les famílies amb criatures menors de 5 anys i persones dependents o amb mobilitat reduïda poden moure's amb cotxe per sortir a parcs o boscos. El govern recomana sortir a passejar o fer esport respectant la distància de seguretat. Països Baixos : en el marc de l'estratègia del que el govern de Mark Rutte anomena "confinament intel·ligent", les escoles ofereixen serveis mínims i atenen els fills dels treballadors dels serveis essencials. La població pot sortir a passejar, córrer o a comprar sense restriccions.

: en el marc de l'estratègia del que el govern de Mark Rutte anomena "confinament intel·ligent", les escoles ofereixen serveis mínims i atenen els fills dels treballadors dels serveis essencials. La població pot sortir a passejar, córrer o a comprar sense restriccions. Portugal: es pot sortir amb les criatures a fer una volta o a córrer. Tothom pot sortir al carrer a fer esport.

es pot sortir amb les criatures a fer una volta o a córrer. Tothom pot sortir al carrer a fer esport. Grècia : les criatures poden sortir de casa per fer exercici, anar al supermercat o visitar els avis. Els pares han d'omplir un formulari o enviar un missatge de text en què consta l'adreça, l'hora que han sortit de casa i el motiu del desplaçament. No hi ha una limitació de temps concreta, però les autoritats demanen que el temps de fer exercici sigui "breu".

: les criatures poden sortir de casa per fer exercici, anar al supermercat o visitar els avis. Els pares han d'omplir un formulari o enviar un missatge de text en què consta l'adreça, l'hora que han sortit de casa i el motiu del desplaçament. No hi ha una limitació de temps concreta, però les autoritats demanen que el temps de fer exercici sigui "breu". Bòsnia i Polònia: permeten sortir als menors de 18 anys si van acompanyats d'un adult.