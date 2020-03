La corba de contagis als Estats Units ja és similar a la d'Itàlia

La dada impressiona. L'estat de Nova York té diagnosticats pràcticament el 5% dels malalts de coronavirus del món i aproximadament la meitat dels dels Estats Units. Més de 15.000 persones contagiades d'un total de 29.192 a tot el país, segons dades ofertes pel governador de l'estat, Andrew Cuomo, a mitja tarda de diumenge (hora de Catalunya). La Universitat Johns Hopkins de Baltimore, però, confirmava ja 31.057 casos per als Estats Units, que se situa com el tercer país més afectat del món i veu com la seva corba de contagis comença a pujar al mateix ritme o fins i tot un pèl més ràpid que la d'Itàlia.

A Nova York, les dades suposen un increment de més de 4.800 respecte del dissabte. Del total, més de 9.000 estan localitzats a la ciutat de Nova York, al sud de la localitat de New Rochelle, que va ser inicialment el major focus de contagis de l'estat i on es va ordenar fa ja dues setmanes una "zona de contenció" al voltant d'una sinagoga que es creu que era el vincle entre la majoria d'afectats.

La densitat de població de Nova York és un dels motius d'aquest preocupant lideratge, però també està vinculat a l'increment del nombre de tests realitzats en els últims dies. A nivell nacional, el dissabte va ser la primera vegada que la Casa Blanca va oferir dades actualitzades. Tot just 195.000 ciutadans han pogut fer-se la prova, dels quals 20.000 han donat positiu. Números escanyolits per a un país que supera àmpliament els 300 milions d'habitants i on el primer cas es va detectar el 21 de gener a l'estat de Washington, al nord-oest dels Estats Units. Es tractava d'un home que acabava de tornar de Wuhan, la localitat xinesa on va començar a expandir-se el nou coronavirus.

La falta de coordinació d'una estratègia nacional és un dels grans problemes que enfronta els Estats Units. El president, Donald Trump, ha passat de la negació del coronavirus com a crisi a posar-se els galons de "president en temps de guerra". No obstant això, han sigut els estats els que han pres les mesures més restrictives.

La Casa Blanca amb prou feines ha emès una sèrie de recomanacions, que inclouen evitar les concentracions (no més de deu persones), mantenir la distància social i practicar les normes d'higiene. Recomanació vàlida durant quinze dies amb el propòsit de frenar la propagació de virus. Però allà on la Casa Blanca recomana, Nova York o Califòrnia prohibeixen: per exemple, el treball presencial en feines no essencials. No hi ha, però, multes per als que segueixen sense evitar les concentracions.

Les projeccions també són alarmants. Segons un estudi de la Universitat de Colúmbia, fins i tot encara que les mesures aconsegueixin reduir a la meitat el nombre de contagis, unes 650.000 persones podrien emmalaltir en els dos mesos vinents.

Jeffrey Shaman, líder de l'equip responsable de l'estudi, reconeixia a The New York Times que la situació requerirà "sacrificis no vistos des de la Segona Guerra Mundial". Sacrificis que molts estats semblen encara negar-se a exigir. A Florida, el diari Miami Herald publicava diumenge un editorial incendiari contra el seu governador. Sota el títol de "El coronavirus ens està matant a Florida, governador [Ron] DeSantis. Actuï com si li importés", el diari descriu el polític com un "líder espantadís" i "tan negligent com el president".

Un president Trump a qui els governadors preguen que prengui les accions apropiades per garantir el subministrament de material sanitari. Segons el d'Illinois, J.B. Pritzker, els estats "estem competint entre nosaltres" per aconseguir-ho. "Això és el salvatge oest", ha sentenciat.