La contaminació de l'aire provoca la mort de mig milió de nadons cada any

Durant l'any 2019, 476.000 nens van morir al món abans de complir el primer mes de vida com a conseqüència de la mala qualitat de l'aire. Ho indica l'última edició de l'estudi State of global air, fet públic aquest dimecres, segons el qual gairebé el 90% d'aquestes morts prematures es concentren als països de l'Àfrica subsahariana (236.000) i del sud de l'Àsia (186.000).

Per primera vegada, aquest informe relaciona l'exposició de les dones embarassades a les partícules suspeses en l'aire amb el risc que els seus fills neixin prematurament o amb un pes massa baix, i arriba a la conclusió que aquest tipus de contaminació té uns efectes sobre la salut del fetus similars als del tabac, "un factor de risc molt conegut" per als parts prematurs i el naixement de nadons amb baix pes. Al seu torn, aquestes dues circumstàncies es consideren la causa de gairebé 1,8 milions de morts prematures al món, de les quals l'estudi n'atribueix gairebé mig milió directament a la qualitat de l'aire.

Contaminació domèstica

Bona part de la responsabilitat d'aquestes morts recau sobre la contaminació de l'aire que es respira dins de casa, que és fruit de l'ús de carbó, fusta o fems d'animals com a combustibles per cuinar o escalfar-se. Segons l'estudi, el 64% de totes les morts de nadons causades per la contaminació de l'aire responen a aquesta causa, però la xifra s'eleva fins al 80% a l'Àfrica subsahariana. En declaracions al diari britànic The Guardian, la professora d'epidemiologia de la Universitat de Los Angles Beate Ritz explica que la pol·lució interior en grans ciutats de l'Índia, el Sud-est Asiàtic i l'Àfrica "no és com la que veiem a les ciutats modernes" dels països més desenvolupats, "sinó la que hi havia fa 150 anys en llocs com Londres, amb focs de carbó a l'interior". "La contaminació de l'aire a l'interior no ha ocupat la primera línia entre els legisladors, però ho hauria de fer", afegeix Ritz.

Més enllà dels nadons, l'informe atribueix a la contaminació atmosfèrica gairebé 6,75 milions de morts prematures arreu del món durant l'any 2019, i la responsabilitza d'una pèrdua global de "213 milions d'anys de vida saludable". Una de cada nou morts al món va ser provocada per la mala qualitat de l'aire, la qual cosa converteix aquest element en el quart factor de risc de mort.