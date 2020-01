Un continuista, nou primer ministre de Malta després de l'escàndol de la periodista assassinada

L'advocat Robert Abela ha estat escollit nou líder del Partit Laborista de Malta i, per tant, substituirà Joseph Muscat com a primer ministre del país, després que el mandatari caigués en desgràcia per la vinculació d'un dels seus estrets col·laboradors amb l'assassinat de la periodista Daphne Caruana Galizia, que havia denunciat reiteradament la corrupció dins la política maltesa. Muscat ja va anunciar el desembre passat que dimitiria a començament d'aquest any.

Abela és considerat un continuista i ha evitat en tot moment criticar Muscat, malgrat que durant les últimes setmanes s'han multiplicat les veus que acusaven el primer ministre d'intentar interferir en la investigació de l'assassinat de la periodista i reclamaven la seva dimissió immediata. De fet, abans de l'elecció d'Abela com a líder del Partit Laborista, molts activistes i representants de col·lectius de defensa dels drets humans han qüestionat que el successor de Muscat impulsi un canvi real al país, que està controlat per "criminals", segons denuncien.

Dos candidats optaven a encapçalar el Partit Laborista per convertir-se en nou primer ministre: l'actual vice primer ministre i titular de la cartera de Salut, el cirurgià de 56 anys Chris Fearne, que inicialment tenia el suport de bona part del govern, i l'advocat Robert Abela, de 42 anys, que finalment ha acabat guanyant. Abela era parlamentari des del 2017 i és fill d'un altre líder laborista, George Abela, que va ser primer ministre de Malta entre el 2009 i el 2014. De fet, Muscat va ser el seu successor.

Abela s'ha imposat amb el 57,9% dels vots davant Fearne, en unes eleccions en què han participat el 92,5% dels afiliats de la formació. "Espero que treballarem junts pel bé del partit i del país", ha afirmat el nou líder laborista quan s'han sabut els resultats i adreçant-se a Fearne. "Hi ha un únic guanyador: el Partit Laborista", ha afegit. Per la seva banda, Muscat ha escrit a Twitter que està "orgullós" que Abela sigui el seu successor.

Congratulations @robertabela_mt on being elected @PL_Malta leader. Proud to be handing over to him #Malta PM office on Monday. Thank you @chrisfearne for your excellent contribution to the party and country -JM