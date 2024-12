Contribucions solidàries d'Andorra per afrontar les necessitats humanitàries a Gaza, Algèria i Mauritània

Andorra la VellaGovern ha acordat l'atorgament d'una contribució voluntària de 25.000 euros a favor de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA). L'aportació es fa en concepte d'ajuda humanitària d'emergència en resposta a la crida llançada per l'escalada de violència a la Franja de Gaza.

Des dels atacs de Hamàs i la resposta d'Israel, el conflicte ha assolit una magnitud sense precedents en els últims anys. Segons dades de l'UNRWA, més de 8.000 persones han resultat mortes a Gaza i més de 90.000 persones han resultat ferides, entre els quals 220 membres del personal de la delegació de les Nacions Unides.

Més d'un milió de persones, la meitat de la població de Gaza, han estat desplaçades. Prop de 600.000 persones s'han refugiat a les escoles i altres locals de l'UNRWA, però hi ha nombroses mancances de recursos: menjar, aigua potable i articles bàsics com matalassos, mantes i kits d'higiene, especialment per a dones i adolescents.

L'UNRWA ha emès diverses comunicacions manifestant la necessitat d'ajuda urgent als territoris afectats per fer front a les necessitats immediates d'atenció a les persones afectades pel conflicte.

D'altra banda, el Govern, a través del ministeri d'Afers Exteriors, realitzarà una altra contribució voluntària de 30.000 euros a favor del Programa Mundial d'Aliments (PAM). L'import es destinarà a dos projectes d'assistència alimentària a Algèria i Mauritània. En concret, es destinarà als camps de refugiats sahrauís a Algèria i a aportar assistència alimentària a les escoles de Mauritània que acullen infants refugiats de Mali o d'altres zones veïnes en conflicte.

El Programa Mundial d'Aliments desenvolupa una feina de terreny molt important a quasi tots els països del món que presenten situacions humanitàries i sobretot alimentàries. Avui dia, el PAM és l'actor principal a nivell internacional de la lluita contra la malnutrició i un dels principals proveïdors d'aliments a les zones en conflictes.

Les dues contribucions responen als criteris definits al Pla rector per a la cooperació internacional al desenvolupament 2024 i són mostra de la solidaritat d'Andorra.