Els contagis s’acceleren a l’Àfrica i alguns països de l’Àsia

Malgrat que la progressiva desescalada en el confinament ens pugui fer pensar el contrari, encara hi ha molts estats del món lluitant per intentar aturar el creixement constant dels nous casos de covid-19. Aplanar la corba no és una tasca fàcil i les gràfiques d’alguns països ho demostren.

Mentre a la majoria d’Europa la pandèmia remet i la trajectòria de contagis va cap avall, en altres llocs del món les corbes de contagi estan ara mateix disparades. Almenys una trentena de països veuen encara créixer dia a dia el nombre de casos de coronavirus, alguns d’ells amb xifres molt elevades, com el Brasil o Mèxic, i d’altres a un nivell encara baix però preocupant per la tendència creixent.

L’Amèrica Llatina és des de mitjans de maig el principal focus de la pandèmia, amb els casos encara a l’alça en molts dels seus països, com el Brasil, Mèxic, Argentina, Bolívia, la República Dominicana, Hondures i Guatemala. Tots estan encara en la primera onada ascendent de casos, tot i que els dos últims de la llista han tingut una pujada molt inestable, amb alts i baixos que semblaven indicar que reduïen els contagis, encara que en realitat no fos així.

Però en els últims dies els ulls de la comunitat científica han girat cap a l’Àfrica, on, tal com ahir mateix alertava l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ara mateix hi ha una acceleració de contagis. Les corbes de Sud-àfrica, Egipte, Etiòpia, Nigèria, la Costa d’Ivori, Kènia, el Camerun o República Centreafricana presenten des de fa uns dies un camí ascendent cada cop més pronunciat. Tot i que en alguns casos encara són xifres petites, les gràfiques proven que la temuda onada de contagis ha arribat per fi al continent africà.

Però la preocupació no s’acaba aquí. També a l’Àsia -on la Xina o Corea del Sud ja han aconseguit contenir el virus- hi ha països que encara estan en la onada ascendent de casos, igual que passa a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina. És el cas, per exemple, de l’Índia, Bangladesh, el Pakistan, l’Iraq, el Nepal o Indonèsia. A l’Aràbia Saudita també s’han tornat a disparar els casos després que a finals de maig semblés que remetien: dels 2.500 casos diaris van baixar als 1.800 l’1 de juny, però han tornat a pujar fins als 3.700 casos diaris els últims dies.

I a Europa no tot són bones notícies. Països com Portugal ja estan vivint algun rebrot, amb una nova onada de fins a 300 casos diaris en els primers dies de juny. Però, a més, en alguns països de l’Europa de l’Est les gràfiques de contagis constaten ja una segona onada de casos que comença a pujar de nou. És el cas de Polònia, Macedònia del Nord, Bulgària i Bòsnia i Hercegovina.

Mentrestant, però, el país que té mes casos i morts del món, els Estats Units, porta dies en l’anomenat altiplà de la corba, tractant d’estabilitzar del tot els casos per encetar una davallada que no acaba d’arribar. El mateix passa a Rússia, el segon país més afectat, que porta dies estancat al voltant dels 9.000 casos diaris i que no puja ni baixa, tot i que en aquest cas n’hi ha molts que dubten de les dades oficials.