El president de Guatemala, en quarantena després que 18 membres del seu equip donin positiu per covid-19

El president de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha confirmat el contagi de 18 membres de la Casa Presidencial, i ha explicat que, tot i no ser ell un dels contagiats, s'ha posat en quarantena. Segons el president, tot el complex presidencial serà tancat i desinfectat per tal de controlar el brot. Ell i el seu vicepresident, Guillermo Castillo, faran a partir d'ara totes les seves activitats per "via remota", ha explicat.

Guatemala, segons xifres oficials, ha arribat als 7.055 contagis, i la corba l'últim mes ha pujat exponencialment amb 6.223 casos nous des del 7 de maig. El nombre de morts és de 252, després de comptabilitzar-ne 22 les últimes 24 hores, per un "replantejament" de les dades que va fer dijous el ministeri de Salut.

El mandatari ha indicat que amb motiu de la pandèmia els llits hospitalaris del sistema de salut guatemalenc han passat de 7.830 a 8.854 en tres mesos, 119 dels quals són de cures intensives. A més, a la capital del país, on s'han produït protestes contra el confinament, s'han començat a fer proves als passatgers del transport públic aquest cap de setmana, amb uns 17.000 tests realitzats.

Al seu missatge, a més de recomanar la pregària i el dejú a la ciutadania, el president ha destacat el suport econòmic del seu govern a les famílies, com el bonus de consum energètic al qual s'han inscrit de moment més de 1,5 milions de persones. A més, el programa d'alimentació escolar continua "beneficiant 2,4 milions de criatures cada dia", ha dit. Ajudes a quasi 100.000 aturats i crèdits a petites i mitanes empreses s'han afegit a les mesures del govern.

Positiu a prop del president a Mèxic

Giammattei no és l'únic president de l'Amèrica Llatina a qui ronda l'amenaça del coronavirus. Zoé Robledo, director de l'Institut Mexicà de la Seguretat Social i assessor proper al president Andrés Manuel López Obrador, ha dit aquest diumenge que ha donat positiu a la prova del coronavirus i que farà teletreball.

Quiero informar que hoy resulté positivo a #COVID19



Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de l@s extraordinarios médicos de @Tu_IMSS.



Se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de mis contactos. — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 8, 2020

Els experts mèdics continuen seguint el seu cas i revisant les persones amb les que va tenir contacte, segons ha informat el mateix Robledo. L'assessor és una de les figures públiques més importants de l'administració del país i el seu positiu podria renovar les preocupacions que el president també està en risc de contagi.

López Obrador ha recorregut el sud de Mèxic aquesta passada setmana, malgrat els casos de coronavirus i les morts que han continuat pujant al país.