Un estudi destaca que restringir els desplaçaments és clau per evitar una epidèmia

Les restriccions de mobilitat són la mesura més útil per contenir una epidèmia si s’apliquen al principi del brot, sobretot quan la majoria de casos es concentren en una zona geogràfica determinada. Això conclou un estudi sobre l’epidèmia de Covid-19 a la Xina que s’ha publicat a la revista Science. El treball, liderat per investigadors de la Universitat d’Oxford i la Northeastern University, als Estats Units, també indica que un cop hi ha transmissió local, és a dir, quan el virus es propaga entre persones d’una comunitat, les restriccions de mobilitat a gran escala perden eficàcia.

El 23 de gener, quan hi havia 643 casos de Covid-19 detectats a la Xina, 521 dels quals a Wuhan, les autoritats xineses van cancel·lar tots els vols, trens i busos que sortien de la ciutat. Ja havien mort 17 persones. Segons els autors de l’estudi, que han pogut avaluar l’impacte d’aquestes mesures independentment d’altres estratègies de contenció, l’aïllament de Wuhan va endarrerir l’avanç de l’epidèmia a la resta de la Xina una mitjana de 3 dies. Malgrat això, l’epidèmia va continuar creixent perquè aquest aïllament es va implementar quan ja hi havia transmissió comunitària fora de la ciutat.

"Els resultats que hem obtingut mostren que les restriccions de mobilitat van ser efectives per prevenir la importació de casos d’un focus conegut en el cas del brot de coronavirus", explica en un comunicat Moritz Kraemer, coautor de l’estudi i investigador de la Universitat d’Oxford. El treball remarca, doncs, la importància de prendre mesures a l’inici dels brots. Segons Samuel V. Scarpino, investigador de la Northeastern University i un dels altres autors de l’estudi: "A molts països la voluntat política està anant per darrere de la propagació de la Covid-19. Les restriccions de mobilitat són útils al principi d’un brot, però quan ja hi ha transmissió local s’ha d’aplicar el distanciament social i la quarantena de malalts".

L’estudi s’ha fet a partir de dades de geolocalització procedents de telèfons mòbils facilitades pel cercador xinès Baidu i dades epidemiològiques obtingudes per l’Open Covid-19 Data Working Group, un consorci internacional que té per objectiu homogeneïtzar totes les dades generades sobre la pandèmia de Covid-19 i posar-les en obert a disposició de la comunitat científica. Els resultats obtinguts sobre l’eficàcia de les restriccions de mobilitat també poden ser útils per evitar segones onades de l’epidèmia quan es comencin a relaxar les altres mesures de contenció.