La pandèmia del coronavirus s'estén fins a un milió d'infectats a tot el món

La pandèmia del coronavirus s'estén de manera exponencial. Un milió de persones ja han sigut infectades pel coronavirus segons l'últim recompte de la Universitat Johns Hopkins, el més actualitzat. També les morts augmenten: 51.485 persones han perdut la vida com a conseqüència de la malaltia des que es va detectar el brot a Wuhan (Xina) a finals del desembre passat. Itàlia i Espanya, amb 13.915 i 10.003 morts fins ara, són els dos països amb més mortalitat. Això vol dir que els dos estats acumulen el 40% del total de víctimes mortals.

Amb tot, Estats Units els supera en nombre de contagiats: 236.339 persones (el 23% del total) davant de 115.242 a Itàlia i 110.238 a Espanya. La Xina és quart amb 82.432 infectats, també pel que fa a morts (3.199). Bona part dels contagis segueixen encara sense detectar-se, ja que a tot el món es fan poques proves. Per tant, la xifra real podria ser molt més elevada. Alemanya és cinquena en contagis (84.600), seguida de la Xina (82.432 segons fonts oficials), França (59.920), l'Iran (50.468), i a continuació el Regne Unit (34.165) i Suïssa (18.475). Així, Europa està molt afectada pel virus que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar pandèmia el passat 11 de març.

En tres mesos, el virus ha passat d'estar concentrat a la Xina el passat mes de gener a provocar diversos brots a Corea del Sud, Itàlia, Espanya i Alemanya el mes de febrer. Actualment hi ha 180 països afectats pel virus, amb casos que augmenten ràpidament. El secretari general de l'ONU, António Guterres, va comparar dimarts la crisi amb la de la Segona Guerra Mundial i va fer una crida urgent a afrontar el virus a "gran escala" i de manera "multilateral".

Al costat positiu, 208.949 persones ja s'han recuperat de la malaltia, de les quals 76.571 a la Xina, 26.743 a Espanya, 21.400 a Alemanya i 18.278 a Itàlia. No obstant això, cal recordar que cada país compta els contagiats i les víctimes mortals d'una manera diferent i, per tant, les dades mundials no deixen de ser orientatives.

L'impacte en l'economia i l'ocupació

A les xifres de contagis s'hi ha de sumar l'impacte econòmic de la pandèmia. La Comissió Europea (CE) ha proposat avui crear un fons europeu de 100.000 milions per als països més afectats pel coronavirus (com Espanya i Itàlia), per ajudar-los amb mesures per evitar els acomiadaments, tal com recull Efe. La iniciativa l'han d'aprovar encara els països de la Unió Europea (UE), però la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha afirmat que tots els estats amb què ha debatut la proposta hi estan d'acord.